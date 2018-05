Svizzera | i 4 alpinisti morti assiderati sono tutti italiani

Svizzera - non raggiungono il rifugio e dormono all’addiaccio : 4 alpinisti morti - anche un italiano : Svizzera, non raggiungono il rifugio e dormono all’addiaccio: 4 alpinisti morti, anche un italiano Quattro persone sono morte e altre cinque versano in gravi condizioni sulle Alpi Svizzere, dopo aver trascorso la notte al gelo. Il gruppo era formato da 14 alpinisti: a guidarli un italiano, tra le vittime. Altri 5 morti in tre diversi […]

Svizzera : altri due alpinisti morti sulle Alpi bernesi : Due giovani Alpinisti svizzeri di 21 e 22 anni sono stati trovati morti stamane sulle Alpi bernesi, nella zona del monte Monch, a 4.105 metri. Secondo quanto riferito dalla polizia cantonale di Berna, hanno perso la vita a causa delle basse temperature e dello sfinimento. L’allarme alle autorita’ sulla loro scomparsa era stato dato alle 20:20 di domenica e le ricerche condotte nell’immediatezza hanno avuto esito negativo a ...

