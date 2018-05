Svizzera | 9 vittime per maltempo e valanghe sulle Alpi

Incidenti in alta quota : dodici morti. In Svizzera sei vittime - di cui cinque italiani : Freddo e gelo non hanno lasciato scampo a chi, ieri, aveva deciso di trascorrere una giornata in alta quota. Un lunedì nero che, in quattro distinti Incidenti sulle Alpi tra Italia, Francia e Svizzera, conta dodici morti. La tragedia più grave si è consumata sulle Alpi svizzere, nella zona della Pigna d’Arolla, dove sono decedute sei persone, di c...

Nove vittime del maltempo sulle Alpi tra Svizzera - Francia e Monte Rosa. Tra loro una guida italiana : La tempesta sulle Alpi svizzere ha colto di sorpresa un gruppo formato da 14 Alpinisti di nazionalità italiana, francese e tedesca. Quattro i morti, 5 le persone gravi per ipotermia. Tra le vittime anche la guida Alpina italiana Marco Castiglioni. Morti inoltre sul Monte Monch 2 Alpinisti svizzeri. Altre due vittime in Francia e una in Italia, sul versante Sud del Monte Rosa

