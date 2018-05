Sul palco del Primo maggio la buona musica italiana di oggi - Musica - Spettacoli

Uno Maggio Taranto Libero e Pensante - guarda il concerto in diretta. Sul palco anche Noemi - Brunori Sas e Lacuna Coil : In diretta da Taranto il concerto Uno Maggio Libero e Pensante. Sul palco Modena City Ramblers, Noemi, Lacuna Coil, Ghemon, Emma Marrone, Brunori Sas, Irene Grandi e tanti altri. Il Fatto Quotidiano è media partner dell’evento. Si ringrazia canale85.it e Distante S.u.r.l. L'articolo Uno Maggio Taranto Libero e Pensante, guarda il concerto in diretta. Sul palco anche Noemi, Brunori Sas e Lacuna Coil proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ultimo/ Ritorno alle origini per il ragazzo romano... ma oggi Sul palco! (Concertone Primo Maggio 2018) : Ultimo fa parte della line-up del Concerto del Primo Maggio 2018. Il vincitore delle nuove proposte di Sanremo è considerato il Re dei giovani, riuscirà a smuoverne le coscienze?(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 10:22:00 GMT)

1° maggio : anche Gianna Nannini Sul palco del Concertone di Roma : 'Nonostante l'infortunio al ginocchio', ha fatto sapere, ci sarà anche lei sul palco Romano perché non 'voglio rinunciare alla mia presenza'. Parola di Gianna Nanni che si aggiunge così all'elenco di ...

GIANNI NANNINI - CONCERTONE PRIMO MAGGIO / La rocker sarà in sedia a rotelle Sul palcoscenico? : Il Concerto PRIMO MAGGIO 2018 a Roma, chi ci sarà? Tutti gli ospiti della giornata, le anticipazioni e novità dell'organizzatore Massimo Bonelli(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 22:32:00 GMT)

Rita Ora scoppia a piangere Sul palco ricordando l’amico Avicii : Prima di cantate "Lonely Together" <3 The post Rita Ora scoppia a piangere sul palco ricordando l’amico Avicii appeared first on News Mtv Italia.

Concerto del Primo Maggio a Roma : Sul palco Gianna Nannini - Max Gazzè e FatBoy Slim : "Per me e per tanti altri a questo Concerto, la musica non è il discorso intero, è una punteggiatura per raccontare il proprio sguardo sul mondo. E il Concerto è un modo per uscire di casa e ...

Beppe Grillo - Sul palco la bastonata a Luigi Di Maio e Matteo Salvini : 'Fa più ridere di me...' : Fa il comico, Beppe Grillo , ma quando parla di politica è una bastonata dietro l'altra. Anche per il 'suo' Luigi Di Maio . Durante una tappa del suo tour teatrale a Casalmaggiore , il fondatore del Movimento 5 Stelle sempre più lontano dalla sua ...

Valentina Verdecchi/ Il ritorno Sul palco dopo l'infortunio (Amici 2018) : Per Valentina Verdecchi è arrivato il momento di tornare a ballare dopo due settimane di stop dovute al suo infortunio alla coscia, riuscirà a rimanere ancora in gara o sarà fermata?(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 09:00:00 GMT)

Festa dei lavoratori : anche Gianna Nannini Sul palco del Concertone di Roma : 'Nonostante l'infortunio al ginocchio', ha fatto sapere, ci sarà anche lei sul palco Romano perché non 'voglio rinunciare alla mia presenza'. Parola di Gianna Nanni che si aggiunge così all'elenco di ...

Unici : Lucio Dalla a modo mio/ Musica e storia del cantautore : le volte Sul palco di Sanremo (Replica) : Unici: Lucio Dalla a modo mio, lo speciale dedicato ai mille percorsi del cantautore bolognese in onda oggi, mercoledì 25 aprile, in prima serata su Raidue.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 21:35:00 GMT)

Lucca Classica Music Festival Eleonora Abbagnato Sul palco del Giglio domenica 6 maggio : La serata proseguirà sulle note di Georges Bizet, con alcuni celebri estratti dal balletto Carmen, capolavoro che ha reso Roland Petit famoso in tutto il mondo. A danzare il ruolo della fascinosa ...

Tornano stasera Sul palco gli Angels Gospel : alle 21 spettacolo di beneficenza a S.Domenico - ricavato per l'Oncologia dell'ospedale di ... : Il concerto sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma streaming Arancia live. Gubbio/Gualdo Tadino 25/04/2018 11:46 Redazione

25 aprile a Milano - Susanna Camusso - Beppe Sala e don Ciotti Sul palco di piazza Duomo : Ad aprire il corteo, lo spezzone del Pd seguito da una lunga bandiera della Pace, la delegazione degli studenti e altre formazioni di sinistra. Presenti anche...

Le tradizioni maremmane Sul palco del Teatro degli Industri : Una giornata di spettacoli per far conoscere e rivivere i costumi della Maremma. Due appuntamenti, la mattina alle 9.45 dedicato alle scuole superiori e alle 20.45 per tutti i maremmani, entrambi ...