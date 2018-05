Suicida per terremoto | uno sfollato in attesa della ricostruzione s' è gettato dalla

Afghanistan : nel doppio attacco Suicida muore il grande fotogiornalista che raccontava al mondo un paese senza più speranza : Negli ultimi 15 anni sono morti più di 1000 giornalisti nel mondo. via The Guardian Nelle ultime settimane, l'Afghanistan è stato al centro di una serie di attacchi. Qualche giorno fa sono state ...

Poggibonsi - per la donna Suicida c’è un’indagata : è una 58enne tunisina - “amica” della vittima : La donna è accusata di truffa aggravata e istigazione al suicidio della donna che si è uccisa, dandosi fuoco, dopo aver perso i suoi risparmi per far curare il marito malato. Un raggiro, a cui avrebbero preso parte più persone, che le era costato 200.000 euro.Continua a leggere

Prof Suicida dopo la condanna per abusi sessuali - sms agli studenti vittime : «Ora avete un morto sulla coscienza» : Non voglio che da vittime questi studenti agli occhi del mondo universitario dove ancora gravitano, appaiano come dei carnefici. Oltretutto vivono una grandissima delusione per le dichiarazioni ...

Prof Suicida dopo la condanna per sbusi sessuali - sms agli studenti vittime : «Ora avete un morto sulla coscienza» : JESI - Si è tolto la vita martedì dopo aver appreso della condanna in primo grado a tre anni di reclusione per carezze hard ad alcuni studenti della facoltà di Veterinaria...

Siena - donna si Suicida dandosi fuoco : truffata da un ‘santone’ per curare il marito malato : Aveva versato centinaia di migliaia di euro a un sedicente guaritore, per ottenere una cura per il marito malato. Una cura che, però, sull’uomo non ha avuto nessun effetto. E a quel punto la moglie, disperata, si è data fuoco in un parcheggio di Poggibonsi, in provincia di Siena, ed è morta poche ore dopo al Centro grandi ustionati di Pisa. La donna, 62 anni, ha lasciato nella sua casa una lettera, ritrovata dai carabinieri durante ...

Suicida Fabio Greggio - l'avvocato dei disperati : MONSELICE , Padova, - Trovato morto con un colpo di pistola alla tempia: è la tragedia che stamani ha sconvolto il mondo dell'avvocatura veneta. l'avvocato Fabio Greggio , 62 anni, si è tolto la vita nella sua casa di Monselice. All'origine del tragico gesto sembra ci sia una profonda depressione della quale il ...

