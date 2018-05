Studentessa rischia lo stupro Salvata da un passante a Milano

ilgiornale

(Di martedì 1 maggio 2018) Bloccata, trascinata al riparo di occhi indiscreti e spogliata. Unainglese di circa vent'anni hato di essere stuprata in pieno centro anella notte tra sabato e domenica in zona Colonne di San Lorenzo. Come racconta il Corriere della Sera, la ragazza ha tentato di resistere quando per fortuna poi ha sentito un urlo. Era l'urlo del salvatore: un uomo che passava di lì per caso."Fermatevi o chiamo la polizia", avrebbe detto. I due aggressori così sono scappati. La ragazza ha ammesso di aver bevuto troppo e dalla sua testimonianza emerge che i due assalitori le sono sembrati due ragazzi nordafricani.