Strootman non è titolare Schick carica | ' 3-0 fattibile'

Roma - Strootman : "Vogliamo la finale - non abbiamo paura di nessuno" : 'Rispetto per tutti, ma paura di nessuno. Perché noi a questo punto vogliamo la finale'. Il giorno dopo l'impresa con il Barcellona è Kevin Strootman a raccontare come sia dolce il risveglio a ...

Strootman : “non volevamo il Barcellona ma ce la vogliamo giocare” : ”Chiaro che non volevamo prendere il Barcellona ma ce la vogliamo giocare, in ogni caso ai quarti devi affrontare avversari importanti. Non è sicuro che passi neanche con Siviglia o Liverpool perché sono forti”. Il centrocampista della Roma, Kevin Strootman, si esprime così sul quarto di finale di Champions che opporrà i giallorossi ai blaugrana. “L’anno scorso abbiamo lottato per arrivare in Champions -aggiunge il 27enne ...

Roma - Strootman : 'Non volevamo il Barcellona - ma ce la giochiamo' : 'È chiaro che non volevamo prendere il Barcellona, ma ora tutti gli avversari sono forti. Faremo di tutto per portare a casa un risultato importante al Camp Nou perché poi al ritorno, davanti a un ...

Roma - Strootman : 'In queste partite inizi a giocare a calcio. Dzeko? Non è importante chi segna' : Kevin Strootman , centrocampista della Roma, è intervenuto ai microfoni di Premium Sport prima della sfida allo Shakhtar, valida per il ritorno degli ottavi di Champions: 'In questo momento è la partita più importante. È importante per come finiremo la nostra stagione, dobbiamo dare ...

Jesus : 'Alisson per me non è una sorpresa. Strootman che professionista' : Anni fa era il campionato migliore del mondo, tutti volevano giocare qui. C'è stato Ronaldo all'Inter, che ha fatto benissimo e c'era uno dei miei idoli, Lucio. Tra i tuoi compagni, chi ti colpisce ...