Strade come mulattiere e niente segnaletica

Corsetti : Strade di Roma sono tornate come nel dopoguerra : Roma – Di seguito la nota di Orlando Corsetti, consigliere Pd. “Un Piano Marshall finto. Non c’è proprio nulla di straordinario. Solo un ordinario concentrato in un momento di emergenza. E’ ormai prassi dell’amministrazione capitolina illudere i Romani che si sta intervenendo. In realtà la situazione di degrado del manto stradale di Roma è sotto gli occhi di tutti. Gli annunci a 5 stelle hanno le gambe corte. I ...

Come farsi risarcire danni subiti per via dell’incuria delle Strade : Le strade delle città italiane, Roma in primis, sono sempre più dissestate e piene di buche per mancanza di manutenzione, a dispetto del fatto che i proventi delle multe agli automobilisti dovrebbero per legge essere impiegati proprio...

Esodo Pasquale - sulle Strade debutta il Telelaser : a che cosa serve e come funziona : In occasione delle vacanze di Pasqua e in vista dei prossimi ponti di primavera la polizia potenzia i controlli, è pronto anche il nuovo Telelaser. Nuovo Telelaser: a che cosa serve E' stato presentato il piano per...

Le Strade di Napoli come quelle di Baghdad : colmate 4.200 buche : Continuano le attività di pronto intervento stradale delle squadre della Napoli Servizi che, rispondendo alle continue segnalazioni dei servizi tecnici comunali e municipali, con l?aiuto...

Dopo il maltempo scatta l'emergenza Strade : fango - buche e sassi come schegge : Il drammatico stato delle provinciali nell'Alto mantovano. Ecco il nostro viaggio tra improvvisi baratri e auto rovinate

Strade Bianche 2018 - orario d'inizio e come vedere la gara in tv e Diretta Streaming. Il programma completo : La gara sarà trasmessa in Diretta tv sui canali Rai, in Diretta streaming sul sito della Rai e in Diretta LIVE scritta su OASport. SABATO 3 MARZO: 10.35 Strade Bianche 2018 ...

Strade Bianche 2018 - orario d’inizio e come vedere la gara in tv e Diretta Streaming. Il programma completo : Oggi sabato 3 marzo si corre la Strade Bianche 2018, ormai appuntamento imperdibile nel calendario ciclistico internazionale. La già ribattezzata Classica del Nord più a Sud d’Europa catalizzerà l’attenzione di tutti gli appassionati dei pedali: si preannuncia una corsa appassionante e imperdibile sulle Strade toscane, una corsa ricca di fascino che a tutti gli effetti dà il via alla stagione. come sempre la Strade Bianche sarà ...

Dai campi alle Strade - per lavorare come spazzaneve : Ci sono anche i trattori spazzaneve delle imprese agricole di Coldiretti a fronteggiare la nuova emergenza neve che, in questo fine settimana, sta portando sulle due province fiocchi anche in pianura. ...

Neve e ghiaccio - come previsto : in tilt ferrovie e autoStrade : A1 e A14 chiuse, treni fermi. Pianura Padana e Liguria le più colpite. Ferma l'Adriatica tra Bologna e Ancona. Auto bloccate sull'Aurelia -

Neve - Strade come piste da sci a Reggio Emilia : L'annunciata e temuta nevicata si è puntualmente verificata: nonostante l'opera di spargimento sale e gli spartiNeve in azione, questa mattina le strade della città erano completamente bianche

Strade Bianche 2018 - come vedere la gara in tv? La guida completa - l'orario e il programma : La gara sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. SABATO 3 MARZO: 10.35 Strade Bianche 2018 ...