Stop alla Carrese | si dimette il sindaco di San Martino E la corsa salta anche a Ururi

Euroflora 2018 : 1° Maggio alla scoperta di rarità - il 2 Maggio eventi non Stop : A Euroflora, la kermesse florovivaistica in programma fino al 6 Maggio ai Parchi e ai Musei di Nervi, un appuntamento speciale in occasione del primo Maggio: “Le rarità di Euroflora e gli esemplari unici dei Parchi di Nervi”, a cura di Riccardo Alberici, esperto di botanica ASTER, che illustrerà al grande pubblico le unicità presenti a Euroflora e nei Parchi. Lo speciale appuntamento sarà alle ore 15.00 allo Spazio Incontri Fienile, ...

Stop alla plastica alle Isole Tremiti : da maggio ammessi solo contenitori biodegradabili : Da una ricerca è emerso che nelle acque delle Isole Tremiti c’è una concentrazione di microplastiche fra le più alte d’Italia. Per questo il sindaco ha deciso di firmare un'ordinanza per vietare dal primo maggio tutte le stoviglie in plastica. Al loro posto potranno essere usati contenitori biodegradabili.Continua a leggere

Tennis - Internazionali : niente match in Piazza del Popolo - arriva lo Stop dalla Soprintendenza : Così spiega all'Ansa il presidente della commissione Sport di Roma, Angelo Diario. IL PROGETTO ORIGINALE - 'Giocheremo alcune partite a Piazza del Popolo'. Questo era stato l'annuncio del presidente ...

Matteo Salvini : "Non cambio programma : priorità Stop alla Fornero" : "Noi i programmi non li cambiamo in corsa: abolire l'infame legge Fornero sarà la nostra priorità. Voglio andare al governo con chi ci darà una mano per fare, per realizzare il programma premiato dagli elettori. Gli italiani meritano rispetto, altro che governi col Pd!". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, su Twitter.Noi i programmi non li cambiamo in corsa: abolire l'infame legge Fornero sarà la nostra ...

C'è il Napoli - tifoso ottiene Stop misura cautelare per andare alla partita : C'è il Napoli che gioca a Firenze ed è in lotta per lo scudetto , tifoso partenopeo residente ad Arezzo ottiene dal tribunale lo stop alla misura cautelare per andare alla partita. L'orario della ...

Stop alla vendita di alcolici per 36 ore - attesi 50 hooligans. Roma si prepara alla semifinale col Liverpool : Stop alla vendita di alcol per 36 ore, una maxi zona di sicurezza per creare una sorta di 'bolla' inaccessibile attorno all'Olimpico, intere piazze e aree del centro città presidiate da due giorni prima della partita, una cinquantina di hooligans inglesi monitorati costantemente dal loro arrivo in Italia e scortati in tutti i movimenti. Roma si prepara alla semifinale di Champions League sperando che, come ha detto il tecnico della Roma ...

I supermercati inglesi dicono Stop agli imballaggi in plastica - tutto riciclabile : I supermercati inglesi dicono stop agli imballaggi in plastica, tutto riciclabile La svolta nella grande distribuzione britannica che ha aderito alla campagna contro l’inquinamento promettendo di ridurre e trasformare completamente il packaging.Continua a leggere La svolta nella grande distribuzione britannica che ha aderito alla campagna contro l’inquinamento promettendo di ridurre e trasformare completamente il packaging.Continua ...

Pensioni - allarme debito con Stop riforme : In assenza delle riforme varate dal 2004, legge Fornero compresa, il debito pubblico avrebbe raggiunto un livello pari al 150% del Pil nel breve periodo, per schizzare al 200% negli anni in cui si pensioneranno i baby boomersLe stime sono realizzate al netto degli interventi varati con le ultime due leggi di Bilancio che invece hanno innescato nuova spesa Pensionistica...

MILAN - MIRABELLI SOTTO ACCUSA/ Elliott - "affiancatelo o sostituitelo" : e dalla Cina Stoppano Bernard : MILAN, MIRABELLI SOTTO ACCUSA: il diktat di Elliott, "affiancatelo o sostituitelo". E anche dalla Cina mettono in dubbio le capacità di MIRABELLI: stoppato l'acquisto di Bernard...(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 12:18:00 GMT)

San Giovanni Rotondo - Stop alla statua di Fabrizio Frizzi. Il sindaco : "Non si specula sul dolore" : Un comitato in memoria del conduttore aveva annunciato la posa di un monumento nella città di Padre Pio, santo del quale era molto devoto. Il primo cittadino:...

L'amministratore delegato di Tim Amos Genish avverte Vivendi e Elliott : "Stop alla telenovela il prima possibile" : Un appello ai due contendenti per porre finire alla "telenovela" il prima possibile. Dalle colonne del Sole 24 ore è L'amministratore delegato di Tim, Amos Genish, ad avvertire Vivendi, primo azionista del gruppo telefonico, ed Eliott, che preme un cambio alla guida della società, del fatto che un "conflitto prolungato" tra gli azionisti è "molto rischioso e dannoso".Il riferimento è agli scontri degli ultimi giorni, ...

Bari - 'Stop alla violenza sulle donne' : il 21 e 22 aprile la benedizione delle due ruote si tinge di rosa : ...dell' evento 'Uno stop alla violenza benedizione delle due ruote e dei loro biker' l'evento è organizzato dall'associazione Party in moto con il patrocinio del comune di Bari Assessorato allo sport e ...

Ambiente - WWF : dalla Corte di Giustizia UE arriva lo Stop al disboscamento nella foresta di Bialowieza : La Corte di Giustizia europea dell’Unione europea ha emesso “una sentenza definitiva in cui conferma che era illegale aumentare il disboscamento nella foresta di Bialowieza in Polonia“. Per il WWF “la decisione del tribunale è un fatto estremamente positivo“. “La sentenza rappresenta una chiara vittoria per la fauna selvatica europea. La natura non può essere ignorata e nemmeno la legge dell’UE. Ora il ministro ...