Sticky Notes permette di applicare post-it nelle schermate dello smartphone

Sticky Notes per Windows 10 si aggiorna : nuovo menu e migliori prestazioni : Durante la giornata di ieri, Sticky Notes per Windows 10 si è aggiornato introducendo un nuovo design per il menu e delle migliori prestazioni. Changelog: Nuova icona; nuovo menu per cambiare colore e accedere alle impostazioni; Migliorate le prestazioni in fase di apertura dell’app; Supporto per Enterprise MDM policies; Supporto per il programma di anteprima; Fix di bug e miglioramenti generali. La nuova versione di Sticky Notes è ...