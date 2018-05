Stati Uniti | 103 autisti di Uber accusati di molestie sessuali

Uber - accuse di molestie da clienti per oltre 100 autisti negli Stati Uniti : Più di 100 autisti di Uber accusati di molestie sessuali o abusi negli ultimi quattro anni. È quanto rivela un'indagine della Cnn, secondo la quale l'app per auto con conducente...

Dazi - l’Europa agli Stati Uniti : “Non negozieremo sotto minaccia” : “L’Ue ha indicato la sua disponibilita’ a discutere le questioni di accesso al mercato di interesse, ma ha anche chiarito che, come partner e amico di lunga data degli Usa, non negoziera’ sotto minaccia. Qualsiasi futuro programma di lavoro transatlantico deve essere equilibrato e reciprocamente vantaggioso“: lo spiega in una nota la Commissione Europea a seguito della decisione del presidente Donald Trump di ...

Stati Uniti - PMI Chicago cresce meno del previsto in aprile : Teleborsa, - Non c'è una ripresa apprezzabile per l'attività manifatturiera nell'area di Chicago. Nel mese di aprile, l'indice PMI Chicago si è attestato a 57,6 punti dai 57,4 punti del mese ...

Stati Uniti - PMI Chicago cresce meno del previsto in aprile : Non c'è una ripresa apprezzabile per l'attività manifatturiera nell'area di Chicago. Nel mese di aprile, l'indice PMI Chicago si è attestato a 57,6 punti dai 57,4 punti del mese precedente . Il dato è ...

Stati Uniti - consumi accelerano a marzo ma cresce anche l'inflazione : accelerano i consumi delle famiglie americane , risultando in linea con le aspettative, ma anche l'inflaizone allunga, spingendosi molto vicina al target del 2% fissato dalla Fed. Secondo il Bureau of ...

Perché le auto cinesi invaderanno presto Europa e Stati Uniti : L’obiettivo del paese è ripetere il miracolo avvenuto con gli smartphone: approfittare del salto tecnologico e dominare un comparto manifatturiero. Anche per questo sono Stati rimossi i limiti agli investimenti stranieri: da quest’anno per le auto non sarà più obbligatorio avere un socio locale al 50%, dal 2020 anche per i veicoli commerciali...

Magnaghi Aeronautica cresce negli Stati Uniti e acquisisce la Hsm-Blair : Il gruppo italiano aerospaziale Magnaghi Aeronautica si espande negli Stati Uniti. La società con base a Napoli ha completato l'acquisizione del 100% della Hsm-Blair, azienda americana specializzata ...

Perché le auto cinesi invaderanno presto Europa e Stati Uniti : L’obiettivo del paese è ripetere il miracolo avvenuto con gli smartphone: approfittare del salto tecnologico e dominare un comparto manifatturiero. Anche per questo sono Stati rimossi i limiti agli investimenti stranieri: da quest’anno per le auto non sarà più obbligatorio avere un socio locale al 50%, dal 2020 anche per i veicoli commerciali...

Stati Uniti - Pompeo nuovo segretario di Stato/ "Improbabile USA mantengano accordo con Iran" : Stati Uniti, Pompeo nuovo segretario di Stato: oggi è a Bruxelles per il vertice Nato. Le ultime notizie sull'ex direttore della Cia: ieri la conferma della nomina dal Senato(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 00:13:00 GMT)

Nato : ministeriale Esteri a Bruxelles - segretario Usa Pompeo riafferma impegno Stati Uniti verso Alleanza : Bruxelles, 27 apr 20:02 - , Agenzia Nova, - La Russia, la politica della porta aperta, l'Iran: sono Stati questi i punti principali dell'incontro dei ministri degli Esteri della Nato,... , Beb,

Stati Uniti - POMPEO NUOVO SEGRETARIO DI STATO/ Vertice Nato - attacco alla Germania : "Aumenti spese militari" : STATI UNITI, POMPEO NUOVO SEGRETARIO di STATO: oggi è a Bruxelles per il Vertice Nato. Le ultime notizie sull'ex direttore della Cia: ieri la conferma della nomina dal SeNato(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 19:17:00 GMT)

Stati Uniti - Pompeo nuovo segretario di Stato/ Ultime notizie : oggi a Bruxelles per il vertice Nato : Stati Uniti, Pompeo nuovo segretario di Stato: oggi è a Bruxelles per il vertice Nato. Le Ultime notizie sull'ex direttore della Cia: ieri la conferma della nomina dal SeNato(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 17:10:00 GMT)

Stati Uniti - economia decelera ma non delude : Nel primo trimestre 2018, decelera l'economia americana.. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Economic Analysis, che pubblica questa Statistica, il PIL americano è cresciuto del 2,3% rispetto al

Stati Uniti - economia decelera ma non delude : Nel primo trimestre 2018, decelera l'economia americana.. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Economic Analysis , che pubblica questa Statistica, il PIL americano è cresciuto del 2,3% rispetto al +2,9 del quarto trimestre. Il dato è ...