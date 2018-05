Stasera Hawaii Five-0 7 su Rai2 | anticipazioni episodi 1° e 8 maggio | terroristi e

optimaitalia

: Stasera #HawaiiFive0 7 su Rai2, anticipazioni episodi #1maggio e #8maggio: terroristi e traffici sessuali… - OptiMagazine : Stasera #HawaiiFive0 7 su Rai2, anticipazioni episodi #1maggio e #8maggio: terroristi e traffici sessuali… - Stasera_in_TV : RAI 2: (21:20) Hawaii Five-O - Stagione 7 Episodio 16 - Pazzi d'amore (Telefilm) #StaseraInTV 24/04/2018 #PrimaSerata #hawaiifive-o-stagione -

(Di martedì 1 maggio 2018) Anche nella serata del Primo, ci fa compagnia la squadra di-0 7 sucon un nuovo doppioo della settima stagione. La serie è in onda negli Stati Uniti con l'ottavo ciclo di, presto in onda anche in Italia, ed è stata rinnovata per una nona stagione, che sarà trasmessa nella stagione 2018-2019 sul network CBS.Negli appuntamenti di, 1°, Steve e Danny si avventurano nella giungla al fine di trovare una presunta baseca. Il team è infatti di nuovo alle prese con una minaccia nucleare. Inoltre, la squadra dovrà vedersela con un traffico illegale di giovani prostitute, cercando di sventarlo quanto prima possibile.Si intitola “Maneggiare con cura”, l'o 7x18 in cui MacGarrett e Danny finalmente rintracciano l’uranio perduto, che è stato usato per costruire una bomba localizzata nel mezzo della giungla. Adesso devono ...