Spread Btp-Bund ai massimi da metà aprile dopo il no di Renzi al M5S

finanza-infograficando

(Di martedì 1 maggio 2018) Le vicende politiche italiane danno una brutta spallata ai Btp. Loinfatti risale fino aidi quasi due settimane, sulla scia dei timori che presto l'Italia possa tornare nuovamente al voto. L'unica consolazione è che i movimenti dell'ultimo lunedì disono stati resi più accentuati dal fatto che i volumi sono stati deboli, per via dell'approssimarsi delle festività del primo maggio. Al termine della tornata d’aste di fine, le esigenze di rifinanziamento del Tesoro per il 2018 (tra 390 e 400 miliardi) risultano coperte per circa il 43%.Il peso della politica sulloAd ogni modo, l'incubo politico aleggia eccome sui mercati. L’ex segretario del Pd Matteoha smorzato le prospettive di una allenaza con il M5S per formare un nuovo Governo. La risposta del leader pentastellato Di Maio è stata chiara: non resta altro che andare a votare di nuovo, ...