Spazio | ‘Colonizzazione di Marte’ | il 07 Maggio workshop dell’Asi 

(Di martedì 1 maggio 2018) Il Centro italiano ricerche aerospaziali, con il patrocinio dell’Agenzia spaziale italiana, organizza il‘Esplorazione e Colonizzazione del pianeta Marte: scenari operativi e strategia nazionale’. L’evento si terrà presso la sede dell’Asi, in via del Politecnico a Roma, il 7dalle 8.30. Il meeting sarà occasione di confronto con la comunità scientifica in merito ai risultati degli esperimenti di esplorazione e colonizzazione già conclusi e alle future attività necessarie alla colonizzazione del pianeta Marte. Il grande interesse verso l’esplorazione planetaria, in particolare, di Marte richiede la realizzazione di infrastrutture per la sperimentazione e la verifica a terra dei sistemi e delle tecnologie necessarie. Nel panorama internazionale, sono già presenti infrastrutture di ricerca destinate allo sviluppo di tecnologie per ...