Solo parenti a funerale mamma Bossetti

“Torni a casa - è Solo mal di schiena”. Ma muore. Il dramma in un ospedale italiano dopo quella diagnosi completamente sbagliata. La rabbia i parenti : “Potevate salvarla - l’avete fatta morire” : Una caso di malasanità che ha scosso l’Italia e scatenato polemiche a non finire, una donna che si era recata in ospedale lamentando dei forti dolori ma che era stata rispedita con sufficienza a casa senza effettuare esami più specifici che avrebbero potuto scoprire la verità sulle sue condizioni di salute e salvarle la vita. Invece, purtroppo, alla fine è arrivata un’orribile tragedia. Protagonista della vicenda una signora ...

Il prof che bandisce il concorso per sé «La legge vieta Solo l’aiuto a parenti» : È nel collegio Accademico e partecipa alla selezione alla Normale di Pisa. L’avvocatura dello Stato, chiamata per un parere, l’aveva escluso. Il Tar dà l’ok: nessuna violazione della legge Gelmini sul familismo universitario

Elezioni - Solo 375 i candidati trasparenti. Nel 2013 erano 900. Riparte il Futuro : “Corruzione assente dai dibattiti” : Tra tutti i candidati delle 34 liste ammesse alle Elezioni politiche del 4 marzo, solo in 375 hanno aderito alla campagna #candidatiTrasparenti promossa da Riparte il Futuro. Un risultato molto distante da quello raggiunto nel 2013, quando furono quasi in 900 aspiranti parlamentari (388 dei quali poi eletti) a mettere a disposizione dei cittadini le proprie informazioni personali sul portale dedicato: il curriculum, lo status giudiziario, ...