Siti archeologici nel Vesuviano | boom di ingressi

Cultura - MiBACT : musei e Siti archeologici aperti il 1° Maggio : Martedì 1° Maggio in occasione della Festa del Lavoro i principali musei , aree archeologiche e monumenti statali resteranno aperti , rispettando il normale piano orario e tariffario. Molti luoghi della Cultura statali, inoltre, osserveranno l’apertura straordinaria il lunedì 30 aprile per un lungo ponte all’insegna dell’arte. Dalla Galleria Nazionale dell’Umbria a Perugia al Museo di Palazzo Ducale di Mantova, dai musei Reali di Torino al Museo ...

Con Google i Siti archeologici si visitano da casa. Nel progetto 3 meraviglie italiane : In occasione della prossima Giornata Internazionale dei Monumenti, che si celebra mercoledì 18 aprile, Google lancia il progetto "Open Heritage": un'iniziativa mondiale per mappare e creare modelli 3D di aree archeologiche a rischio. L’idea non è nuova, nemmeno per la stessa Google che negli ultimi 7 anni, ha avviato collaborazioni con 1.500 musei di oltre 70 Paesi per portare online le loro collezioni e ...