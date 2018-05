Sit in Ugl a Roma contro ' morti bianche'

Il Papa in Puglia in viSita nei luoghi di don Tonino Bello : Il Pontefice si è recato nel cimitero di Alessano, e poi sarà a Molfetta dove celebrerà una messa prima di rientrare in Vaticano

Ilva : Ugl - diritti acquiSiti da lavoratori vanno salvaguardati : Roma, 13 apr. (AdnKronos) - "Abbiamo ribadito in modo unanime ad ArcelorMittal che per il passaggio dei lavoratori da Ilva siamo disposti a condividere una formula contrattuale discontinua nella forma, ma non nella sostanza: i diritti acquisiti non devono in alcun modo andare perduti". Ad affermarlo

Povertà : a luglio addio ai requiSiti familiari sul Rei - ecco i nuovi beneficiari Video : Con una recente circolare l'Inps ha confermato le modifiche che interverranno a luglio per quanto riguarda il Rei, la Misura di contrasto alla poverta' che è entrata in vigore lo scorso gennaio. In tutte le regioni d’Italia si sta registrando un autentico boom di domande per questo aiuto alle famiglie in condizione di disagio economico. Proprio il carattere familiare di questa misura, dal prossimo mese di luglio scomparira' come requisito ...

Reddito di inclusione : da luglio sarà universale - parte lo sblocco dei requiSiti Video : A partire dal prossimo primo luglio 2018 si allentano i requisiti necessari per ottenere il Reddito d'inclusione [Video], venendo meno i cosiddetti vincoli familiari che in precedenza rendevano più difficile ottenere il via libera al sostegno economico. Con la Manovra 2018 approvata dal Parlamento lo scorso dicembre sono stati infatti abrogati i cosiddetti requisiti familiari, restando in vigore semplicemente quelli di natura economica, oltre ...

Reddito di Inclusione : da luglio sarà universale/ Boom di domande : le nuove regole e i requiSiti richiesti : Reddito di Inclusione: da luglio la misura sarà universale, ecco cosa cambia. Boom di domande per il Rei: requisiti, regole e novità nel contrasto alla povertà in Italia(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 11:56:00 GMT)

Da luglio ridotti tranSiti navi Venezia : ANSA, - Venezia, 9 APR - La Capitaneria di Porto di Venezia ha emesso oggi l'ordinanza che ridurrà progressivamente, dal prossimo luglio, il numero delle navi da crociera che potranno transitare in ...

Poirot : La serie infernale / Le curioSità sul film con Donald Douglas in onda su Rete4 (oggi - 7 aprile 2018) : Poirot: La serie infernale, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 7 aprile 2018. Nel cast: Donald Douglas e Nicholas Farrell, alla regia Andrew Grieve. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 13:25:00 GMT)

Quattordicesima pensioni : pagamento a luglio - ecco i requiSiti 2018 Video : Da qualche anno a molti #pensionati viene erogata nel mese di luglio una mensilita' aggiuntiva, la #Quattordicesima. Per avere diritto alla Quattordicesima mensilita' i pensionati devono rispettare dei requisiti anagrafici e reddituali. Se il requisito dell’eta' è abbastanza fisso, quello reddituale varia in base a precisi parametri relativi al cosiddetto trattamento minimo Inps. Si tratta dell’importo minimo di pensione pagabile ad ogni ...

Puglia - 3100 ulivi poSitivi a Xylella : ANSA, - BARI, 4 APR - Sono 3100 gli ulivi infetti da Xylella in Puglia nella cosiddetta fascia di contenimento. Il dato aggiornato appreso dall'ANSA da esperti della Regione Puglia racconta di un'...

NAPOLI - SCOMPARSO 20ENNE NICOLA MARRA/ PoSitano - ultime notizie : si teme malore sugli scogli dopo la Discoteca : Positano, 20ENNE sparito dopo serata in Discoteca: non si hanno ancora notizie di NICOLA MARRA, giovane napoletano. La polizia da 24 ore cerca indizi: si teme malore sugli scogli(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 11:32:00 GMT)

Pasqua e Pasquetta in Puglia - musei e monumenti aperti : ecco cosa viSitare : Pasqua e Pasquetta fra arte, storia e cultura. Nonostante le difficoltà legate alla mancanza di personale, tanti musei, siti archeologici e palazzi storici aprono le porte a turisti e visitatori. ...

Geologi Puglia : la gestione dei rifiuti tra complesSità ed incertezza : La gestione dei rifiuti contempla procedure che regolano il ciclo vita di un rifiuto dalla produzione alla destinazione finale passando dal campionamento alla caratterizzazione analitica, classificazione, recupero o smaltimento, nel tentativo di ridurre gli effetti sulla salute umana e di mitigare l’impatto sull’ambiente. Ed è proprio per aggiornare i tecnici sulla corretta gestione dei rifiuti, tema di importante impatto sociale, che, il 6 ...

Pasqua - previsioni meteo poSitive per la Puglia : ottimi presupposti per il turismo : Si avvia con presupposti positivi per il turismo in Puglia il periodo di Pasqua, banco di prova della stagione estiva. Il clima favorevole previsto dovrebbe agevolare il turismo escursionista anche dalle regioni limitrofe e le brevi vacanze dell’ultimo minuto, anche verso le destinazioni rurali della regione e i luoghi delle celebrazioni della Settimana Santa. Le prime anticipazioni sull’andamento di Pasqua in Puglia arrivano dal ...