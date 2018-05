Siria | Usa lanciano offensiva finale contro Isis

Missili nella notte contro basi Siriane a presenza iraniana. Il patto a tre Usa-Israele-Arabia entra in azione : Non è una coincidenza temporale. È altro e di più. I Missili della notte contro le postazioni militari nelle province di Aleppo e Hama sono il primo effetto sul teatro siriano del "patto a tre" stretto dal neo segretario di Stato Usa Mike Pompeo nella sua missione in Medio Oriente, che ha portato l'ex direttore della Cia prima a Riyadh e ieri a Gerusalemme. Tre contro tre: è la nuova dimensione della guerra globale in ...

Siria - missili contro siti militari : 40 mortiMedia : l'attacco da basi Usa e inglesi : La notizia dall'agenzia di stampa iraniana ISNA. Nel mirino le basi al Nord, ad Hama e ad Aleppo. Secondo i media di Damasco l'attacco sarebbe stato lanciato dalla Cisgiordania.

Crisi Siriana : vergognoso silenzio di Mitrano e Trano sui rischi legati alla Base USA. : Non a caso, come è noto, è proprio sulla politica internazionale che i 5 Stelle hanno effettuato uno dei tanti repentini ripensamenti per accreditarsi di fronte ai poteri forti come possibile forza ...

Siria - l'annuncio di Mattis : forze speciali francesi a fianco delle truppe Usa : Il capo del Pentagono lo ha rivelato in audizione al Congresso. "Nei prossimi giorni assisterete a una nuova offensiva nella vallata dell'Eufrate"

Usa - Trump-Macron su Iran e Siria. E Melania è la first lady perfetta : Fatta eccezione per un paio di botta e risposta iniziali, infatti, Trump viene incalzato in continuazione più su questioni di politica interna che non su Francia, Iran e Siria. Mentre i titoli su ...

USA rifiutano di restituire le zone della Siria ad Assad - : Inoltre, il capo gruppo della Duma di stato per i rapporti con il parlamento in Siria Dmitry Sablin ha citato le parole di Assad, per la ripresa dell'economia della Repubblica Araba c'è bisogno di 10-...

Macron : USA e alleati devono restare in Siria anche dopo sconfitta ISIS - : "anche dopo la fine della guerra con l'ISIS, gli Stati Uniti, la Francia ed i nostri alleati, tutti i Paesi nella regione, persino la Russia e la Turchia, avranno un ruolo importante nella creazione ...

Siria - quanto a politica estera l’Italia è ancora parecchio confusa : di Eugenio D’Auria* quanto sta accadendo nel corso delle trattative per la formazione del nuovo governo evidenzia ancora una volta la priorità attribuita dalla maggior parte delle forze politiche agli equilibri interni rispetto alle tematiche internazionali. La crisi Siriana ha contribuito a sottolineare tale aspetto, dimostrando impietosamente la superficialità di alcune analisi e l’assenza di programmi costruiti in base a linee guida e ...

Tre aziende hanno venduto 96 tonnellate di alcol alla Siria : “Lo hanno usato per le armi chimiche” : Secondo la rivista Knack e Syrian Archive, tre aziende belghe hanno esportato in Siria 96 tonnellate di isopropanolo, un materiale chimico “a duplice uso” che potrebbe essere stato usato per la fabbricazione del sarin, il micidiale gas nervino utilizzato nel corso della guerra.Continua a leggere

Esperto : i bombardamenti USA non cambieranno la situazione in Siria - : "Le implicazioni a livello militare per lo sviluppo della situazione in Siria sono vicine allo zero; non potranno cambiare la situazione militare in Siria. Ora è evidente che Damasco gode del ...

Usa - Nyt : Pentagono voleva l'ok del Congresso al raid in Siria : Il capo del Pentagono, James Mattis, aveva sollecitato Donald Trump a ottenere l'approvazione del Congresso prima di lanciare i raid in Siria ma la sua richiesta fu respinta dal presidente degli Stati ...