Sicurezza sul lavoro | si muore come 50 anni fa

Camusso : Paese non merita voto in autunno. E con Barbagallo e Furlan chiede più Sicurezza sul lavoro : "Nonostante tanta tecnologia, non la si usa per creare le condizioni di sicurezza" spiega la segretaria della Cgil. Barbagallo: "siamo allo stesso livello di mortalità del 1911 perchè si mette al primo posto il profitto" , Furlan: servono più investimenti, prevenzione e controlli

Borgosesia Primo Maggio dedicato alla Sicurezza sul lavoro : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Borgosesia Primo Maggio ...

1 Maggio : Confindustria Veneto - Sicurezza sul lavoro sempre stata priorità : Venezia, 30 apr. (AdnKronos) – “In tema di sicurezza, Confindustria e Sindacati condividono il medesimo obiettivo: azzerare il numero di incidenti e dei decessi sul lavoro”. Questa la risposta del Presidente di Confindustria Veneto Matteo Zoppas alla richiesta di Christian Ferrari (Cgil), Onofrio Rota (Cisl) e Gerardo Colamarco (Uil) di definire strategie e azioni congiunte, in occasione della ricorrenza del 1 Maggio. ...

Sicurezza sul lavoro - i poliziotti tra le categorie più esposte : Mai come quest'anno il tema del Primo Maggio, quello della Sicurezza sul lavoro, sta a cuore alle lavoratrici e ai lavoratori in divisa. Se è vero, come è vero, che i primi quattro mesi dell'anno sono stati terrificanti con moltissimi infortuni sul lavoro e più di 200 morti (una vera e propria emergenza nazionale), anche i poliziotti sanno di pagarne il prezzo trovandosi tra le categorie professionalmente più ...

Milano - Sicurezza sul lavoro e povertà. In piazza il «cuore» del 1° maggio : Il tema principale è la sicurezza. È una scelta che i sindacati hanno compiuto a livello nazionale, ma nell'anno della strage della Lamina a Milano era una quasi un obbligo puntare i riflettori su ...

San Severo - esplode laboratorio di fuochi pirotecnici : un ferito grave/ “Sicurezza sul lavoro fondamentale” : San Severo, esplode fabbrica di fuochi d’artificio, grave un operaio ricoverato al reparto grandi ustionati. E accaduto questa mattina in provincia di Foggia: c'è un altro ferito(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 16:00:00 GMT)

Giornata Mondiale della Sicurezza sul lavoro. Fondazione LHS centra il target 'mille' : ... gli spettacoli teatrali, le performance di cabaret e improvvisazione teatrale e tantissimi i laboratori esperienziali nelle scuole dedicati ai ragazzi prossimi all'inserimento nel mondo del lavoro.

Giornata Mondiale della Sicurezza sul lavoro. Fondazione LHS centra il target mille : Tanti anche gli eventi culturali, gli spettacoli teatrali, le performance di cabaret e improvvisazione teatrale e tantissimi i laboratori esperienziali nelle scuole dedicati ai ragazzi prossimi all'...

Giornata Mondiale della Sicurezza sul lavoro. Fondazione LHS centra il target "mille" : Tanti anche gli eventi culturali, gli spettacoli teatrali, le performance di cabaret e improvvisazione teatrale e tantissimi i laboratori esperienziali nelle scuole dedicati ai ragazzi prossimi all'...

Milano violenta - l'opposizione attacca Sala sul fronte Sicurezza : 'Troppo buonismo sull'immigrazione' : Milano Mariastella Gelmini twitta: 'Ci risiamo. Mentre i 5Stelle e il Pd fanno il gioco delle poltrone, le nostre città restano abbandonate. E così ieri a Milano diverse aggressioni in poche ore. ...

Giornata mondiale per la Sicurezza sul lavoro. Troppi i morti in Italia. : Occorrono azioni forti per un rilancio dell'economia e degli investimenti che stenta ancora a vedersi. Il 2018 avrebbe dovuto rappresentare, stando ad autorevoli rilevazioni, l'anno della "ripresa" ...

Sicurezza sul lavoro a misura di giovani : L'incidenza degli infortuni non mortali fra gli addetti fra i 15 e 24 anni è del 40% più alta che per i lavoratori di età superiore ai 25 anni. Le indicazioni dell'International labour organization in ...

CoverYourPhone : Zanardi e BMW Italia per la campagna sulla Sicurezza stradale : San Donato Milanese. 'Viaggiamo circondati da ' guidatori ' con gli occhi sul telefono! Scusate, non sono un santo, ma vorrei fare la mia parte nel passare parola...'. Con questo tweet del 30 ottobre ...

La voce della Politica Documento unico dei sindacati Cgil Cisl Uil sulla Sicurezza : Non solo la cronaca, ma anche i dati ufficiali , ultimo rapporto Inail del dic. 2017, ci parlano di un aumento in Basilicata del numero di infortuni denunciati: + 3,38% rispetto all'anno precedente , ...