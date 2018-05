Sicilia Finanziaria | Palmeri | M5S | | Un milione e mezzo di euro ai comuni per le scuole

Ultime notizie/ Di oggi ultim'ora Finanziaria Sicilia : Ars approva maxi emendamento in extremis - pioggia fondi : Ultime notizie di oggi, ultim'ora Sicilia: Finanziaria Ars, approvato maxi emendamento in extremis. Finanziamento a pioggia per personale Regione e vari enti (30 aprile 2018)(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 18:56:00 GMT)

Sicilia : riprende maratona Ars - entro oggi la finanziaria : Palermo, 30 apr. (AdnKronos) – riprende alle ore 10 la lunga maratona dell’Assemblea regionale Siciliana per approvare, entro questa sera, la legge finanziaria. ieri l’aula ha lavorato tutto il giorno fino alle dieci di sera e ha approvato il ‘cuore’ della manovra finanziaria. A partire dal fondo per la disabilità, che ammonta a 270 milioni di euro. Approvata anche la norma sulla ‘stabilizzazione dei precari ...

ARS - PROTESTE DISABILI E PRECARI DOPO OK AL BILANCIO/ Sicilia - Finanziaria : Miccichè critica ostruzionismo : Ars, Maratona Finanziaria in Sicilia: approvato il BILANCIO interno. Ma all'esterno montano le PROTESTE di DISABILI e PRECARI, mentre il governatore Miccichè critica l'ostruzionismo Pd-M5S(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 19:48:00 GMT)

Sicilia - Finanziaria : approvato bilancio interno Ars/ Ultime notizie : disabili e precari protestano : Sicilia, Finanziaria: approvato bilancio interno Ars. disabili e precari presenti davanti Palazzo dei Normanni per protestare pacificamente chiedendo maggiori garanzie.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 16:03:00 GMT)

Sicilia : Aricò (Db) - in finanziaria proposte concrete : Palermo, 26 apr. (AdnKronos) - "Questa manovra contiene proposte concrete per la risoluzione di numerose problematiche ed emergenze della Sicilia, altro che “marchette” come vorrebbero fare intendere alcuni esponenti dell'opposizione. Si tratta, invece, di una finanziaria per le famiglie e le impres

Sicilia - M5S : 'Finanziaria gettone - la manovra giunta in aula è un film horror' : "Neanche Crocetta era riuscito a 'oscurare' i lavori in commissione: questo Governo impedendo le dirette streaming ha fatto in modo che nessuno vedesse le modalità 'vergognose' con cui sono passati ...

Sicilia : chiusa discussione generale su finanziaria - domani voto norme : Palermo, 26 apr. (Adnkronos) - Si è chiusa dopo cinque ore, come stabilito dalla capigruppo, la discussione generale dell'Ars sulla manovra finanziaria. Il vicepresidente Giancarlo Cancelleri ha rinviato la seduta a domani mattina alle 9.30. All'ordine del giorno il bilancio dell'Ars, le modifiche a

Sicilia : Musumeci - finanziaria non è marchettificio : Palermo, 26 apr. (Adnkronos) – “Non sono marchette e la finanziaria non è un marchettificio. I tagli ci sono stati e dobbiamo dirlo ai Siciliani anche se nessun presidente vorrebbe farlo. I Siciliani devono sapere che i tagli ci saranno per almeno i prossimi tre anni se vogliamo che la Regione Siciliana torni a essere una Regione normale”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci a conclusione della ...

Sicilia : Musumeci - finanziaria espressione coalizione : Palermo, 26 apr. (Adnkronos) – “Questa è la finanziaria che poteva esprimere questa coalizione nelle sue condizioni interne ed esterne”. Lo ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci a conclusione della discussione generale sulla finanziaria all’Ars. L'articolo Sicilia: Musumeci, finanziaria espressione coalizione sembra essere il primo su Meteo Web.

Sicilia : Musumeci - nostra finanziaria snella ma forse è stato un errore : Palermo, 26 apr. (Adnkronos) – “E’ una finanziaria nata e concepita nella consapevolezza di una Regione fortemente indebitata, con un contenzioso aperto col governo nazionale e con un contributo che dobbiamo alla finanza nazionale di oltre 1miliardo di euro. Eppure abbiamo voluto assecondare la richiesta dell’opposizione di presentare una finanziaria snella ma forse abbiamo commesso un errore. Erano 35 articoli e dopo lo ...