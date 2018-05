Shenzhen | la città dei brevetti che spaventa gli Stati Uniti

ilsole24ore

(Di martedì 1 maggio 2018) Uno su dieci fra iessenziali per la costruzione delle reti di telecomunicazione 5G è in mano cinese, con Huawei e Zte, entrambe con sede nella metropoli a due passi da Hong Kong, che la fanno da padrone. Il quadro si completa se a questo si unisce il piano “Made in China 2025”, con cui Pechino mira a raggiungere in 7 anni il 70% dell’autosufficienza in vari settori strategici...