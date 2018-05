Sfera Ebbasta Il re della Trap “spaccherà” il concertone | e poi arriva Ghali… Concerto

Sfera Ebbasta - al Fabrique il re della trap : Per non parlare poi dei singoli 'Rockstar' e 'Cupido', entrati di diritto nella 'virale 100 globale' della medesima piattaforma di streaming. 'Il rock si è andato a perdere - aveva anche detto Sfera ...

Rapina all'in-store di Sfera Ebbasta - arrestati in 3 Video : 'Luce Blu vuol dire solo corri / Non farti prendere dal panico quando li incontri' recita il testo di 'Visiera A Becco' una delle più popolari HIT di #Sfera Ebbasta. Una frase che ha colpito nel segno la fanbase del trapper di Cinisello Balsamo, una rima nella quale, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, riescono ad identificarsi sempre più giovani italiani. Luce Blu vuol dire solo corri L'ironia della sorte ha voluto che dal giorno della ...

Sfera Ebbasta - l’intervista : “Innamorato? Sì - del mio business” : “Eravamo poveri, nulla è impossibile” è il quote della gallery di oggi @SferaEbbasta su Instagram, 3 foto del suo volo in jet privato da Parigi. C’è Sfera davanti al jet in posa con Moet in mano e zainetto nell’altra, Sfera che mangia, Sfera che brinda. Sfera, il ragazzo dei cin e di Ciny, Cinisello, sobborgo di palazzoni nella terra di nessuno tra Milano e Monza, oggi è il Re. Il suo ultimo disco in studio, Rockstar, l’ha spedito dritto nella ...

Icardi e Sfera Ebbasta protagonisti all’opening di “Brothers of the world” by Nike : Durante la Milano Design Week, Nike celebra il gioco del calcio con una mostra che racconta 40 anni di innovazione nelle maglie realizzate da Nike Football. L'articolo Icardi e Sfera Ebbasta protagonisti all’opening di “Brothers of the world” by Nike è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Sfera Ebbasta a Radio Italia Rap : Cupido - l'album Rockstar e il tour : L'intervista viene trasmessa in contemporanea su Radio Italia e in streaming audio su RadioItalia.it . Il disco Rockstar , uscito a gennaio tuttora nella top five della classifica FIMI degli album ...

Polizia ferma Sfera Ebbasta mentre fuma marijuana in una Uber? (video) Video : 'Luce blu vuol dire solo corri, non farti prendere dal panico quando li incontri' recita il testo di 'Visiera a Becco' una delle più celebri HIT di #Sfera Ebbasta. L'ironia della sorte ha voluto che la scorsa notte il trapper autore di 'RockStar', cresciuto tra Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo, si sia trovato a dover fronteggiare proprio un incontro ravvicinato con le temutissime 'Luci Blu' – definizione con la quale l'artista si riferisce ...

Cupido è il nuovo singolo di Sfera Ebbasta - estratto dal multiplatino Rockstar (audio e testo) : Il nuovo singolo di Sfera Ebbasta è Cupido. Il re della trap, che continua a conquistare un successo dopo l'altro, ha scelto il brano con il quale continuare a dare supporto a Rockstar, tornando il radio dal 9 aprile. Cupido conta sulla collaborazione di Quavo, star internazionale e membro dei Migos, che ha preso parte alla realizzazione del featuring. L'artista è appena tornato sul palco per un lungo tour che lo terrà impegnato nelle ...

Lignano : Sfera Ebbasta in concerto 4 ago 2018 - Udine 20 : Grazie al successo dell'ultimo disco, Sfera Ebbasta è divenuto il primo artista italiano ad entrare nella top 100 mondiale della piattaforma di streaming Spotify, con una media di 8 milioni di ...

Concerto del primo maggio 2018/ Roma - piazza San Giovanni : nel cast Max Gazzé - Sfera Ebbasta e Le Vibrazioni : Concerto del primo maggio 2018, l'evento si terrà a Roma, a piazza San Giovanni. Tra gli ospiti ci saranno Max Gazzé, Sfera Ebbasta, Cosmo e Le Vibrazioni(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 15:05:00 GMT)

Concerto del primo maggio 2018 : anche Sfera Ebbasta in lineup : Il cast che renderà memorabile l’edizione 2018 del Concerto del primo maggio a Roma è in continuo aggiornamento. Tra gli ultimi nomi aggiunti in lineup ci sono anche Sfera Ebbasta e Cosmo! [arc id=”eb242e24-868e-11e6-bffd-a4badb20dab5″] Qui di seguito trovi gli artisti che parteciperanno alla maratona musicale gratuita che si svolgerà martedì primo maggio in Piazza San Giovanni in Laterano. Sfera EbbastaMax Gazzè & Form ...

Sfera Ebbasta parla di Gué Pequeno - Vasco Rossi e 50 Cent : Mentre le voci su un suo probabile ruolo in qualità di giudice nella pRossima stagione di 'X Factor' [VIDEO] continuano ad alimentare discussioni on line, #Sfera Ebbasta , probabilmente l'artista più ...

Il trap di Sfera Ebbasta sul palco del Lucca Summer Festival : Il primo artista italiano ad aver conquistato r ecord di plays streaming del mondo su Spotify . Tutte le 11 canzoni contenute nel suo nuovo album, Rockstar , hanno infatti raggiunto i primi posti ...

