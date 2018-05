Serie B | vince il Parma Il Frosinone sorpassa il Palermo La classifica

Basket femminile - Semifinali Serie A1 2018 : Venezia si scioglie sul più bello. Ragusa vince gara-5 ed è in finale! : La Passalacqua Ragusa è la seconda finalista della Serie A1 di Basket femminile. La squadra siciliana è uscita vincitrice da una pazza gara-5, che sembrava saldamente nelle mani della Reyer Venezia, scioltasi però sul più bello, proprio come accaduto due giorni fa nel quarto incontro della Serie. Stavolta il black-out è stato fatale, perché elimina le orogranata: sarà Ragusa a sfidare Schio per il titolo, come già capitato nel 2014 e nel 2015 ...

Pallamano - Serie A femminile 2017/18 : la Jomi Salerno ipoteca la finale - Conversano vince di misura : Si sono svolte in questo fine settimana le due gare d’andata delle semifinali Scudetto della Serie A di Pallamano femminile, con la Jomi Salerno che ha praticamente messo un piede e mezzo nell’ultimo atto, sconfiggendo 29-20 le padrone di casa della Casalgrande Padana. Una gara senza storia quella del PalaKeope, in cui le campane hanno preso subito il largo, chiudendo il primo tempo sull’eloquente punteggio di 19-7, dilagando ...

Serie A - il Milan vince 2-1 a Bologna. L'Atalanta ne fa tre al Genoa - ok la Samp : Dopo le vittorie di Roma e Juventus contro Chievo Verona e Inter, la 35esima giornata di Serie A è proseguita con l'anticipo dell'ora di pranzo tra il Crotone di Zenga e il Sassuolo di Iachini che ha visto vincere i calabresi per 4-1 grazie alle doppiette di Trotta e Simy. Nel pomeriggio si sono giocate altre cinque partite che hanno visto il Milan di Gattuso espugnare per 2-1 il campo del Bologna di Roberto Donadoni: i gol portano la firma di ...

Triathlon - World Series Bermuda 2018 : Flora Duffy vince in casa - Alice Betto sesta. Tra gli uomini dominio norvegese : Era lei, Flora Duffy, la grande favorita della vigilia, e non ha deluso le attese: è stata la triatleta delle Bermuda a vincere la prima storica tappa delle World Triathlon Series disputate nel suo Paese (su distanza olimpica: 1500 metri a nuoto, 40 km di ciclismo, 10 km di corsa). Duffy ha dominato: la britannica Vicky Holland, seconda, è giunta a 1’46”, battendo in volata la statunitense Katie Zaferes. L’altra statunitense, ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Vincere per continuare a sognare» : GENOVA - "L'impegno è difficile, perché affronteremo un avversario che si è ritrovato invischiato pur avendo un organico a mio avviso superiore. Noi però, se vogliamo continuare a cullare il nostro ...

Baseball - Serie A1 2018 : Pirati - un’altra rimonta vincente : Equilibrio e rimonte caratterizzano il venerdì allo Stadio dei Pirati. Era successo al debutto contro il Nettuno City, è successo anche nella prima partita tra Rimini e Parma vinta 5-3 dai campioni d’Italia. Duran contro Casanova è sfida di alto livello in pedana, alla quale non si sottraggono i bomber: Romero spara un doppio in apertura per l’1-0 di Noguera, risponde Sambucci con il solo-homer dell’1-1. I pitcher concedono ...

Tuffi - World Series Montreal 2018 : prima giornata. La Malesia mette fine alla striscia vincente della Cina : prima giornata di gare a Montreal per il terzo appuntamento delle World Series 2018. E’ stato un venerdì dedicato completamente alle gare di sincro e che soprattutto ha visto la fine della striscia di venti vittorie consecutive da parte della Cina. Il dominio cinese si è interrotto nella gara del sincro femminile dalla piattaforma, dove la vittoria è andata alla coppa della Malesia formata da Pandelela Pamg e Jun Hoong Chang, che hanno ...

Juve e Napoli in corsa per lo scudetto - ma quanto vale vincere la Serie A? : Si è riaccesa la corsa scudetto della Serie A 2017/2018 con la rete di Kalidou Koulibaly segnata per il Napoli al 90-esimo minuto contro la Juve a Torino. Proprio le due squadre corrono per il titolo ...

Serie B : Tris del Venezia - vince anche il Bari : Suciu, Stulac e Andelkovic spingono i lagunari contro il Palermo. La squadra di Grosso batte 1-0 l'Entella grazie a Balkovec

Una Serie di sfortunati eventi : Il Carosello Carnivoro lascia in sospeso - concludendo una stagione convincente : Si conclude con un cliffhanger la seconda stagione di Una serie di sfortunati eventi, che arriva al termine delle avventure vissute dai Baudelaire nel Carosello Carnivoro, 9° romanzo della serie scritta da Lemony Snickett. Ma per arrivare a questo punto è stato necessario fare un passo indietro, alle origini di VFD.

Calcio a 5 - 26^ giornata Serie A 2018 : colpo Luparense! Supera la Came Dosson e vince la regular season. Kaos in terza posizione. Ecco la griglia playoff : La Luparense vince la regular season e si presenta in pole position nella lotta per la conquista dello scudetto. I verdetti della 26^ ed ultima giornata del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5 evidenziano la supremazia dei detentori dello scudetto, che regolano in casa la Came Dosson e conquistano il primato in classifica a braccetto con l’Acqua&Sapone Unigross. Ma l’equilibro regna sovrano tra le prime quattro, che ...

L'Alessandria vince la Coppa Italia di Serie C : 3-1 alla Viterbese : TORINO - L'Alessandria ha vinto la Coppa Italia di Serie C, vincendo , 3-1 con tripletta di Marconi, anche la finale di ritorno contro la Viterbese. All'andata i piemontesi si erano imposti per 1-0. ...

