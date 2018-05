Serie B | Red Bull B-Best | Castiglia | l' uomo speranza della Pro Vercelli

Serie A Fiorentina - Saponara : «Crediamo ancora nell'Europa» : FIRENZE - Riccardo Saponara punta su una Fiorentina formato Europa: ' Nel momento più delicato della stagione e forse nella partita più difficile nelle 35 giocate abbiamo tirato fuori tutte le nostre ...

Lecce - delirio dopo la promozione nel campionato di Serie B : festa incredibile [FOTO e VIDEO] : 1/18 Renato Ingenito/LaPresse ...

Diritti TV - Sky : 'Tebas - la verità è un'altra. Nessuno crede alla Serie A come noi' : Questo, nonostante ci giochino i due calciatori più forti e popolari nel mondo, Messi e Ronaldo. Non dice che a Sky e agli altri broadcaster non è stata data finora l'opportunità di concorrere, di ...

Diritti Tv 2018 - 2021 - Sky risponde : «Tebas - la verità è un’altra. Nessuno crede alla Serie A come noi» : Sky Sport prende una posizione ufficiale sulla questione dei Diritti tv della Serie A 2018-2021 con un editoriale del direttore Federico Ferri trasmesso durante la puntata odierna di Sky Calcio Show e che vi riportiamo di seguito in forma integrale.Sky ha speso negli ultimi 15 anni per il calcio italiano più di chiunque altro e ha anche investito, stagione dopo stagione, per far crescere la bellez...

Serie A Roma - Di Francesco : «Chievo alle corde. Liverpool? Bisogna crederci…» : Roma - La Roma ha risolto con un poker la pratica Chievo, ostacolo arrivato tra l'andata e il ritorno di Champions League contro il Liverpool. Così Eusebio Di Francesco : "Sono contento della ...

Serie A - Maran : «Roma? Crediamo in un risultato positivo» : VERONA - " Ci siamo andati vicini contro Inter, Milan e Napoli. A forza di andarci vicini prima o poi si prende il bersaglio. Sicuramente le difficoltà all'Olimpico le troveremo, ma Crediamo in in ...

Serie B - Red Bull B-Best : vota la miglior azione della 37ª giornata : Ogni settimana, aiutati dai lettori, i giornalisti della Gazzetta dello Sport selezionano un giocatore per ogni categoria, valutando le azioni più belle della giornata appena trascorsa. La decisione ...

Foggia-Bari - spettacolo incredibile e da Serie A : che brividi [VIDEO] : Foggia-Bari, spettacolo incredibile e da Serie A. Si sta giocando la 34^ giornata del campionato di Serie B, partita fondamentale per le zone alte della classifica, all’intervallo il risultato è di 1-1, vantaggio dei padroni di casa con autogol di Gyomber, qualche minuto dopo il pareggio ospite con Nene. Ma spettacolo incredibile sugli spalti prima e durante la partita, i tifosi del Foggia sono clamorosi. GUARDA IL VIDEO ...

Serie B - Red Bull B-Best : Mazzeo vince il contest della 36ª giornata : È anche per questo che i lettori lo hanno premiato, scegliendolo come vincitore della 36ª giornata del Red Bull B-Best, il contest organizzato dalla Lega B e La Gazzetta dello Sport che celebra ogni ...

Finale di Scandal 7 - l’addio alla Serie in arrivo in Italia : Shonda Rhimes sulla redenzione di Olivia Pope : Il Finale di Scandal 7 segnerà l'addio alla serie di Shonda Rhimes: dopo 7 stagioni e 124 episodi dal 2012 ad oggi, il political drama che racconta le vicende della crisis manager Olivia Pope si chiude con un'operazione verità che mette a repentaglio la vita e la carriera di tutti i personaggi dello show. Il Finale della serie si intitola Over A Cliff, (Giù da una scogliera), citando il motto dei "Gladiatori" di Olivia, e va in onda il 19 ...

Serie B - Red Bull B-Best : vota la miglior azione della 36ª giornata : Ogni settimana, aiutati dai lettori, i giornalisti della Gazzetta dello Sport selezionano un giocatore per ogni categoria, valutando le azioni più belle della giornata appena trascorsa. La decisione ...

Serie B - RedBull B-Best : Tremolada vince il contest della 34ª giornata : Proprio per questo i lettori lo hanno premiato, scegliendolo come vincitore della 34esima giornata del Red Bull B-Best, il contest organizzato dalla Lega B e La Gazzetta dello Sport che celebra ogni ...

Serie B - Red Bull B-Best : Rosina vince il contest della 35ª giornata : È anche per questo che i lettori lo hanno premiato, scegliendolo come vincitore della 35ª giornata del Red Bull B-Best, il contest organizzato dalla Lega B e La Gazzetta dello Sport che celebra ogni ...

Serie B - Red Bull B-Best : vota la miglior azione della trentaquattresima giornata : Ogni settimana, aiutati dai lettori, i giornalisti della Gazzetta dello Sport selezionano un giocatore per ogni categoria, valutando le azioni più belle della giornata appena trascorsa. La decisione ...