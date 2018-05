Serie B | 39^ giornata LIVE | ghiotta occasione per il Parma

Risultati Serie B/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : in campo al Partenio! (39^ giornata) : Risultati Serie B: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite valide per la 39^ giornata. Lotta apertissima nel turno infrasettimanale (1 maggio)(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 12:12:00 GMT)

Pronostici Serie B/ Quote e scommesse - 39^ giornata : il Carpi a caccia dei playoff : Pronostici Serie B: le scommesse e le Quote sulle partite che si giocano per la 39^ giornata. Martedì 1 maggio altro turno infrasettimanale, l'Empoli è già promosso in Serie A(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 11:43:00 GMT)

Video/ Palermo Bari (1-1) : highlights e gol della partita (Serie B 39^ giornata) : Video Palermo Bari (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita valida nella 39^ giornata di Serie B. Nenè trova il pari per i galletti, rimasti in nove a fine incontro.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 09:36:00 GMT)

Pronostici Serie B/ Scommesse e quote sulle partite della 39^ giornata : Pronostici Serie B: le Scommesse e le quote sulle partite che si giocano per la 39^ giornata. Martedì 1 maggio altro turno infrasettimanale, l'Empoli è già promosso in Serie A(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 06:45:00 GMT)

Probabili formazioni Serie B/ I moduli - i dubbi e le scelte degli allenatori (39^ giornata) : Probabili formazioni Serie B: i moduli, i dubbi e le scelte degli allenatori in vista di tutte le partite per la 39^ giornata del campionato cadetto (oggi 1 maggio 2018)(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 04:31:00 GMT)