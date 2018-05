Il nome della rosa - dal romanzo si Umberto Eco/ Via alle riprese per la Serie tv Rai dal budget di 26 milioni : Il nome della rosa, partono le riprese per la serie Rai da 26 milioni sul romanzo di Umberto Eco dopo il grandissimo successo di quello che ha visto protagonista Sean Connery. (Pubblicato il Tue, 01 May 2018 12:26:00 GMT)

Serie A - Roma-Juve e Samp-Napoli in contemporanea il 13 maggio : La Lega di Serie A ha annunciato gli anticipi e posticipi della 37esima e penultima giornata di campionato. Roma-Juventus e Sampdoria-Napoli si giocheranno in contemporanea domenica 13 maggio alle 20.45; sempre il 13 maggio alle 18 si disputerà Atalanta-Milan. Sabato 12 maggio si giocheranno Benevento-Genoa alle 18 e Inter-Sassuolo alle 20.45. (AdnKronos) L'articolo Serie A, Roma-Juve e Samp-Napoli in contemporanea il 13 maggio sembra essere il ...

Serie A -3 : Juve scudetto con la Roma? In 6 per la lotta salvezza Video : Il campionato di #Serie A non è mai stato aperto come quest'anno. A tre giornate dal termine infatti sono ben 15 le squadre ancora in lotta per il proprio obiettivo, segno che il torneo è stato davvero molto incerto. La lotta scudetto, con i tre gol rifilati dalla Fiorentina al Napoli [Video], si è forse chiusa ma non è detta l'ultima parola, mentre per gli altri obiettivi resta tutto ancora da vedere. Ecco i vari incroci che ci saranno nelle ...

Serie A Roma - Di Francesco : «Chievo alle corde. Liverpool? Bisogna crederci…» : Roma - La Roma ha risolto con un poker la pratica Chievo, ostacolo arrivato tra l'andata e il ritorno di Champions League contro il Liverpool. Così Eusebio Di Francesco : "Sono contento della ...

Serie A Roma-Chievo 4-1 - il tabellino : ROMA - La Roma supera il Chievo con il punteggio di 4-1 nella partita valida come anticipo della trentacinquesima giornata di Serie A. Segnano tre attaccanti giallorossi: Schick, Dzeko , due volte, ed ...

Serie A - Roma-Chievo 4-1 : tutto facile con Schick - El Shaarawy e Dzeko : Doppietta del bosniaco, Alisson para un rigore a Inglese , in gol di testa all'88', dopo un rosso a Juan Jesus. I gialloblu adesso rischiano

Serie A - Roma-Chievo 4-1 : Schick - El Shaarawy e doppietta di Dzeko : ROMA - Prima del sogno di un'altra remuntada e della finale di Kiev c'è una qualificazione Champions da conquistare. La Roma non si lascia distrarre dalla serata dorata di Momo Salah e contro il ...