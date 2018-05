Serie A | la finale del Crotone | #roadtoChiev

Basket femminile - Semifinali Serie A1 2018 : Venezia si scioglie sul più bello. Ragusa vince gara-5 ed è in finale! : La Passalacqua Ragusa è la seconda finalista della Serie A1 di Basket femminile. La squadra siciliana è uscita vincitrice da una pazza gara-5, che sembrava saldamente nelle mani della Reyer Venezia, scioltasi però sul più bello, proprio come accaduto due giorni fa nel quarto incontro della Serie. Stavolta il black-out è stato fatale, perché elimina le orogranata: sarà Ragusa a sfidare Schio per il titolo, come già capitato nel 2014 e nel 2015 ...

DIRETTA/ Cantù Reggio Emilia (risultato finale 90-79) streaming video e tv : Della Valle non basta (Serie A) : DIRETTA Cantù Reggio Emilia, info streaming video e tv: orario e risultato live Della partita del PalaDesio. Due squadre che puntano i playoff, ma la Reggiana è costretta a inseguire(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 22:36:00 GMT)

DIRETTA / Varese Brindisi (risultato finale 69-65) : Openjobmetis ancora ok! (basket Serie A) : DIRETTA Varese Brindisi, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del PalA2A. La Openjobmetis insegue un posto nei playoff, Happy Casa ad un passo dalla salvezza(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 20:51:00 GMT)

DIRETTA / Pistoia Virtus Bologna (risultato finale 61-74) : colpaccio della V Nera (Serie A1) : DIRETTA Pistoia Virtus Bologna, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del PalaCarrara. Le V nere cercano una vittoria per i playoff, contro una The Flexx salva(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 19:46:00 GMT)

Pallamano - Serie A femminile 2017/18 : la Jomi Salerno ipoteca la finale - Conversano vince di misura : Si sono svolte in questo fine settimana le due gare d’andata delle semifinali Scudetto della Serie A di Pallamano femminile, con la Jomi Salerno che ha praticamente messo un piede e mezzo nell’ultimo atto, sconfiggendo 29-20 le padrone di casa della Casalgrande Padana. Una gara senza storia quella del PalaKeope, in cui le campane hanno preso subito il largo, chiudendo il primo tempo sull’eloquente punteggio di 19-7, dilagando ...

Pagelle/ Inter-Juventus (2-3) : Spalletti rovina tutto nel finale. Fantacalcio - i voti della partita (Serie A) : Pagelle Inter Juventus (2-3): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 35^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori a San Siro (oggi 28 aprile)(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 10:51:00 GMT)

Conegliano Novara/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (gara 4 finale scudetto Serie A1) : diretta Conegliano Novara: info Streaming video e tv. Si accende oggi la fondamentale gara 4 della finale scudetto che potrebbe regalare alle pantere il titolo italiano.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 08:03:00 GMT)

Volley - Finale Scudetto 2018. Battuta e cuore : Perugia batte Civitanova e si porta sul 2-1 nella Serie : La Battuta e il cuore: la Sir Safety si aggrappa a questi due fattori e fa sua gara-3 della Finale Scudetto battendo 3-1 (25-21, 25-21, 21-25, 25-23) una Lube Civitanova a corrente alternata al termine di un match che ha regalato spettacolo ed emozioni in quantità industriale, come da aspettative della vigilia. In casa sembra avere qualcosa in più la squadra umbra che trova il giusto coraggio al servizio, fondamentale che frutta almeno un paio ...

DIRETTA/ Livorno Carrarese (risultato finale 1-1) streaming e tv : il Livorno torna in Serie B! : DIRETTA Livorno Carrarese: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Sfida da non fallire assolutamente per la capolista(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 18:28:00 GMT)

Ne Le regole del delitto perfetto 5 un nuovo crossover coi personaggi di Scandal dopo il finale di Serie? : Scandal 7 si è congedata dal pubblico col finale dello scorso 19 aprile, ma non è da escludersi che ne Le regole del delitto perfetto 5 possano fare capolino alcuni dei suoi personaggi. Si tratterebbe di un secondo cross-over "postumo", dopo quello dello scorso marzo che che ha visto Olivia Pope (Kerry Washington) e Annalise Keating (Viola Davis) incontrarsi per portare la class action di quest'ultima davanti alla Corte Suprema. Con la ...

Volley - Finale Scudetto 2018 : rimonta antologica di Civitanova! Perugia si arrende 3-2 - Serie tricolore in parità : Civitanova ha davvero sette vite, è infinita e non molla mai nemmeno quando la situazione è critica e sembra irrecuperabile. I Campioni d’Italia hanno sconfitto Perugia per 3-2 (22-25; 24-26; 25-17; 25-23; 15-11) nella gara2 della Finale Scudetto di Volley maschile e sono riusciti a pareggiare la serie proprio quando i Block Devils sembravano lanciati verso il successo che avrebbe ipotecato il tricolore. Prima sotto 2-0 nel conto set e poi ...

Così Koulibaly ha salvato la Serie A da un finale già scritto : Centottanta minuti per rendere la Serie A l'unico torneo ancora degno di essere seguito. Se il Manchester City ha già vinto in Inghilterra, se il Bayern ha fatto altrettanto in Germania, se il Paris ...

Serie A/ La solita Juventus Napoli - ma il finale è diverso. Anche per lo scudetto? : Serie A, il punto sulla 34^ giornata: ALFREDO MARIOTTI commenta i principali accadimenti del turno di campionato, con fari puntati naturalmente sulla sfida scudetto tra Juventus e Napoli(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 07:00:00 GMT)