Serie A - la finale del Crotone : '#roadtoChiev' : Ognuno ha la propia finale e la propria Kiev. Il Crotone, ci scherza su e gioca con il nome dei prossimi avversari di campionato, il Chievo appunto. Così su Twitter, sull'account ufficiale dei ...

Serie A - Crotone : bookmaker sicuri - gli squali si salveranno : Un passo alla volta verso la salvezza, un risultato ormai nel mirino del Crotone. L'obiettivo stagionale prefissato dalla società rossoblu sembra materializzarsi all'orizzonte e potrebbe concretizzarsi, in caso di successo, già nella prossima giornata in casa del Chievo Verona. Un'affermazione al "Bentegodi" permetterebbe di acquisire l'aritmetica certezza della categoria anche nella prossima stagione sportiva. Una marcia a passo spedito, la ...

Serie A - la finale del Crotone : "#roadtoChiev" : Domenica al Bentegodi la sfida salvezza con il Chievo. I calabresi giocano con il nome degli avversari: a Kiev, in Ucraina, il 26 maggio è in programma la finale Champions

Serie A - la salvezza del Crotone passa da 2 - 55 a 1 - 30 : TORINO - Gli ultimi tre risultati utili hanno permesso al Crotone di risalire in classifica, approfittando anche dei risultati delle avversarie, portandosi a 34 punti, +3 sul terzultimo posto, ...

Serie A Crotone - Zenga : «Abbiamo dato una spallata al campionato» : Crotone - "Per noi era importante, in questa gara serviva la nostra prestazione. E penso che l'abbiamo fatta, i tre punti sono meritati" . Così, ai microfoni di Sky, il tecnico del Crotone Walter ...

Serie A 35esima giornata goleada del Crotone contro il Sassuolo in chiave salvezza : Crotone 4 Sassuolo 1 Marcatori: 3° Trotta, 15° Simy, 30° Trotta, 45° Berardi (r ), 88° Simy. Crotone (4-3-3): Cordaz,

Risultati Serie A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : Crotone ok - in campo le altre! 35^ giornata : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite della 35^ giornata. Tanti verdetti attesi nelle otto sfide in programma (oggi 29 aprile)(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 14:22:00 GMT)

Serie A Crotone - Zenga : «Intensi e furbi contro il Sassuolo» : Crotone - "C'è da fare la prestazione a tutti i costi, perchè quando fai la prestazione le cose vengono da sè, va tutto per il meglio. Affrontiamo una squadra, il Sassuolo, che viene da otto risultati ...

Probabili Formazioni Crotone-Sassuolo - Serie A 29-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Crotone-Sassuolo, Serie A 2017/2018, 35^ Giornata ore 12.30: analisi e pronostico della partita. Per Zenga è sfida salvezza allo Scida. E’ una delle partite più interessanti della trentacinquesima giornata di Serie A quella che si disputerà allo ”Scida” tra Crotone e Sassuolo. La formazione allenata da Walter Zenga è reduce dalla rimonta sul campo dell’Udinese dopo il pari contro la ...

Serie A Sassuolo. Iachini : «A Crotone vogliamo fare risultato» : SASSUOLO - " Domani ci vorrà un'attenzione particolare su alcuni aspetti, serviranno atteggiamento e personalità importanti. Gara difficile, contro una squadra che sta bene, su un campo caldo" . Il ...

Serie A Crotone - Nalini : «Sassuolo? Ci prepariamo al meglio» : Crotone - "Siamo consapevoli della forza del Sassuolo , arrivano da tanti risultati utili consecutivi, ci giocheremo la gara a testa alta dando il massimo perché in queste 4 gare che rimangono ci ...

Serie A Crotone - Simy : «Massima attenzione al Sassuolo» : Crotone - Simy è l'uomo in più del Crotone . Così l'attaccante, reduce da tre centri nelle ultime quattro uscite: 'Stiamo preparando con molta attenzione la prossima gara - spiega al sito ufficiale ...

Simy : 'Qui mi vogliono bene - voglio restare in Serie A con il Crotone' : L'attaccante Nwankwo Simy , intervistato da Sky Sport , giura amore al Crotone : 'A Crotone mi trovo molto bene, sono qui da due anni e la citttà è bella, tranquilla, dove tutti mi vogliono bene. Il gol non è un'ossessione, quando uno è tranquillo ...

Serie A Crotone - tagliati i prezzi dei biglietti. «Missione sold out» : Crotone - "Dobbiamo giocarci le gare con Sassuolo e Chievo come partite della vita per portare più punti a casa. Per riuscirci già da domenica serve che lo Scida sia una bolgia" . Lo ha detto il ...