Selfie Del Selfie | Francesco Gabbani | Testo | Audio | MP3

Francesco Gabbani : è uscito il nuovo video “Selfie Del Selfie” : Traccia fantasma dell'ultimo album "Magellano" The post Francesco Gabbani: è uscito il nuovo video “Selfie del Selfie” appeared first on News Mtv Italia.

L’ultima puntata (forse) della storia del Selfie Del macaco : Vi ricordate il processo per decidere se un animale può detenere diritti d'autore? Una corte d'appello ha provato a chiudere il caso per sempre The post L’ultima puntata (forse) della storia del selfie del macaco appeared first on Il Post.

Gabbani e 'Selfie Del Selfie' : il tour celebrato con un video Guarda : Il brano 'Selfie del Selfie', disponibile anche sulle principali piattaforme streaming e in digital download , http://smarturl.it/FG_SelfieDelSelfie, , è la traccia fantasma di 'Magellano' che appare,...

Inter-Juventus - in attesa del derby d'Italia Spalletti fa Selfie 'ad alta quota' : ROMA - Luciano Spalletti guarda al posto in Champions League da conquistare: ' Siamo pronti a giocarci in questo finale di campionato un traguardo importantissimo come la qualificazione alla Champions ...

Video Selfie Del Selfie di Francesco Gabbani - un omaggio ai fan prima del #GabbaLive18 : Selfie del Selfie di Francesco Gabbani è la traccia fantasma dell'album Magellano. Il brano è stato inserito oggi all'interno di un Video che anticipa il lancio del tour 2018, una mini tournée di sei appuntamenti che tra luglio ed agosto porteranno Gabbani live in tutta Italia. Il Video di Selfie del Selfie di Francesco Gabbani è un omaggio ai fan che lo hanno seguito nel corso dello scorso tour di concerti ed anticipa il mini tour estivo ...

Torino - nove ragazzini salgono su tetto dell'ex stabilimento Lancia per farsi i Selfie : salvati dalla polizia : Il più giovane ha 14 anni, il più "anziano" 16. La copertura dell'edificio abbandonato stava per cedere

Selfie & Told : il cantautore Foscari racconta l’album “I giorni del rinoceronte” : “Cosa vuoi di più/ di questo sole che trafigge le nuvole / cosa pretendi? / una relazione stabile / Se stabile non è neanche la terra / e stabile non è l’economia / e stabile non è la vita mia / stabile non è neanche la tua/ facciamo che ci rivediamo presto / quando starò […]

Selfie & Told : Lukasz Mrozinski racconta l’uscita del terzo album “Mrozinski” : “Samotny dom/ czekam na list/ ale nie wiem z kont/ Samotny znam/ droge która/ zgubilem sam// Tutaj nic/ nie zostanie/ Tutaj nic/ nigdy nie bylo// Lo sai cos’è che mi disarma?/ È pensare che ogni parola/ inganna quando/ smarrita cerca la verità// Non c’è poi molto da interpretare/ se poi puoi sempre immaginare/ che non […]

Nadia Toffa / Selfie con la madre - il sostegno del web e non solo : "Lei è un esempio di capacità reattiva" : Dal Selfie con la madre senza parrucca al ritorno in tv, Nadia Toffa si è ricaricata ed è pronta a tornare in diretta domani sera a Le Iene su Italia 1.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 14:40:00 GMT)

Nadia Toffa / Il Selfie senza parrucca al fianco della madre : "Una giornata favolosa" : Nadia Toffa si mostra senza parrucca ai suoi fan: la conduttrice delle Iene indossa un turbante azzurro nel selfie con la sua mamma che ha commosso i fan.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 15:52:00 GMT)

