Secondo un superstite la strage sulle Alpi svizzere poteva essere evitata : Una escursione che non si doveva fare. No, un percorso conosciuto con alla testa del gruppo persone esperte e coscenziose. Ci vorrà tempo prima che si capiscano le ragioni per cui quella che doveva essere una passeggiata - per quanto impegnativa - sulle ciaspole si è trasformata prima in un incubo, poi in una tragedia. Sono sei i morti sulla Pigna d’Arolla, sulle Alpi svizzere. Cinque vittime sono italiane: ...