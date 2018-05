SCUOLA Per evitare figli sdraiati ci vuole un mamma mongolfiera

Campionati regionali CSEN : ricco medagliere per la SCUOLA Arti D'Oriente : Ragusa - Si sono svolti domenica 29 aprile, presso l'Athena Resort , ex Kastalia, , i Campionati regionali di Wushu Kung Fu promossi dallo CSEN Sicilia, a cui hanno partecipato decine di atleti ...

«Io - vittima di bullismo - e cyberbullismo - a SCUOLA e fuori : presa in giro - molestata e definita prostituta per delle foto» : Da quando anch'io mi ero iscritta sui social, lo sport preferito era diventato per tanti andarsi a guardare le mie foto 'troppo da puttana'. Insulti dappertutto, a scuola, per strada, al bar, nei ...

SCUOLA - 1° maggio in sciopero per salvare decine di migliaia di diplomati magistrale : Domani, 1° maggio , è la Festa dei lavoratori e per un gruppo di maestri precari della Scuola pubblica, con diploma magistrale, sarà una festa particolare: la passeranno davanti al Miur , dove da un ...

Vaccini - oggi è l'ultimo giorno per i certificati a SCUOLA : I dirigenti scolastici trasmetteranno alle rispettive Asl la documentazione fornita da genitori. Per i non vaccinati scatteranno controlli ed esclusioni dagli asili, sanzioni nelle scuole dell'obbligo ...

Vaccini e SCUOLA - oggi è l’ultimo giorno per mettersi in regola : Vaccini e scuola, oggi è l’ultimo giorno per mettersi in regola Le scuole invieranno alle Asl la documentazione per i bambini fino a sei anni. Si tratta di un requisito fondamentale per l’accesso nelle strutture, comprese quelle private non paritarie Continua a leggere

Vaccini : oggi ultima chiamata per mettersi in regola. "Chi non lo fa - non entrerà a SCUOLA" : Genitori e bimbi avvisati: oggi, 30 aprile, è l'ultimo giorno utile per mettersi in regola con le vaccinazioni. Entro la giornata odierna, infatti, i dirigenti scolastici dovranno trasmettere alle ASL la documentazione presentata da genitori, tutori o affidatari per gli obblighi vaccinali dei bimbi fino a sei anni di età. Il requisito è obbligatorio e solo così i piccoli studenti potranno accedere a scuola.Si tratta ...

Obbligo vaccini a SCUOLA - scade il termine per mettersi in regola : Oggi 30 aprile è l'ultimo giorno per mettersi in regola con i vaccini a scuola. Entro oggi infatti i dirigenti scolastici sono chiamati a trasmettere alle Asl la documentazione fornita da genitori, tutori o affidatari per...

SCUOLA/ Cosa penserebbe don Milani delle maestre in scopero della fame per non perdere il posto? : La sentenza del Consiglio di Stato sulla necessità della laurea per insegnare minaccia circa 50mila maestri. Perché non si è tenuto conto del monito di don Milani? SERGIO BIANCHINI(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Cambiare il meccanismo? Don Giussani e don Milani avevano in mente altro, di G. MereghettiSCUOLA/ Don Milani, il bello di regalare la propria libertà ai più piccoli, di R. Viaconzi

Pd - Fedeli : “Su SCUOLA non ci sono margini intesa con il M5s. Sciopero docenti universitari? Fanno solo danno agli studenti” : “M5s? Se rimane con queste opinioni di merito su quanto fatto dai governi Renzi e Gentiloni nella scuola, ovviamente non ci sono i margini per una intesa tra Pd e 5 Stelle“. Così a Omnibus (La7) il ministro dell’Istruzione, Valeria Fedeli, commenta le posizioni critiche del M5S sulla Buona scuola e sull’operato dei governi Pd. E aggiunge: “Ci sono sicuramente delle cose che si possono implementare e migliorare, ma, ...

SCUOLA - diplomati magistrali in sciopero della fame : “Notte davanti al Miur - la ministra Fedeli venga a confrontarsi con noi” : Continua lo sciopero della fame degli insegnanti del comitato diplomati magistrali abilitati. Una protesta contro la sentenza del consiglio di stato del 20 dicembre scorso che porterà all’uscita dalle graduatorie e di conseguenza al licenziamento, di circa 6mila maestre e maestri già assunti nei ruoli e di 45mila supplenti a cui il prossimo 30 giugno scadrà il contratto. La protesta durerà fino al 3 maggio L'articolo Scuola, diplomati ...

Migranti per salvare Ventotene - il sindaco : “Aprirsi agli altri salverebbe la nostra SCUOLA e i nostri servizi” : L’isola di Ventotene è uno dei simboli dell’Europa. Qui nel 1941 Altiero Spinelli scrisse il Manifesto che ispirò l’Unione Europea, ma oggi l’isola rischia di scomparire. “Siamo a rischio estinzione” racconta Anna Curcio la maestra dell’unica scuola dell’isola. “L’isola si sta spopolando e il prossimo anno non abbiamo iscritti alla scuola media: se continuiamo così rischiamo la chiusura”. Sull’isola vivono stabilmente 250 persone, soprattutto ...

SCUOLA/ Presidi - istruzioni per evitare l'errore di Napoleone III : Il dirigente scolastico delle scuole statali autonome è una figura fortemente anomala nel panorama della dirigenza pubblica. Le implicazioni sono dirimenti (2). EMANUELE CONTU(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Presidi, le anomalie da correggere al più presto, di Emanuele ContuSCUOLA/ Autonomia nelle scuole statali, la riforma da fare subito, di E. Contu

Uil SCUOLA Sicilia : il II Congresso programmato per il 30 aprile a Palermo : “La Scuola al centro per un futuro migliore. Diritti, qualità, solidarietà e autonomia”: è il titolo del secondo Congresso regionale della Uil Scuola Sicilia, che si terrà a Palermo lunedì 30 aprile presso gli spazi del Mondello Palace, in viale Principe di Scalea, a partire dalle 9:30. I lavori, che vedranno la partecipazione di settantuno delegati provenienti da tutta la Sicilia, saranno presieduti dal segretario generale della Uil Sicilia ...