Scossa di 3 6 in provincia di Pisa

Terremoto nella Marche di magnitudo 3.5/ Oggi nuova Scossa in provincia di Macerata : il centro Italia trema : Terremoto nella Marche di magnitudo 3.5, Oggi nuova scossa in provincia di Macerata: il centro Italia trema ancora. Tanta paura per gli abitanti di quelle zone: nessun danno a cose(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 10:01:00 GMT)

Terremoto in Iran : Scossa magnitudo 5.9 nella provincia di Bushehr : scossa di Terremoto in Iran: l’evento tellurico magnitudo 5.9 è stato registrato nella provincia di Bushehr, dove sorge l’unica centrale nucleare del Paese. Secondo l’emittente ‘Press Tv’, il sisma non avrebbe provocato vittime. L’epicentro della scossa è stato localizzato a una profondità di 18 chilometri nel distretto di Kaki. L'articolo Terremoto in Iran: scossa magnitudo 5.9 nella provincia di Bushehr ...

Scossa di terremoto nelle Marche - paura all’alba in provincia di Macerata : nessun ferito : Una Scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata undici minuti dopo le 5 di oggi, martedì 10 aprile,con epicentro a 2 chilometri da Muccia, in provincia di Macerata (ipocentro a 9 chilometri di profondità). Lo riporta l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia: oltre che nelle Marche, la Scossa è stata avvertita anche in Umbria. A...

Terremoto - Scossa di magnitudo 3.0 in provincia di Treviso - : L'epicentro del sisma è stato registrato dall'INGV alle 9.36 della mattina a nord di Possagno, in Veneto

Terremoto - Scossa di magnitudo 3.0 in provincia di Treviso : Terremoto, scossa di magnitudo 3.0 in provincia di Treviso L’epicentro del sisma è stato registrato dall'INGV alle 9.36 della mattina a nord di Possagno, in Veneto Parole chiave: Terremoto ...

Terremoto Treviso : Scossa avvertita anche in provincia di Belluno e Vicenza [MAPPE e DATI INGV] : 1/4 ...

Scossa di terremoto a Lusernetta : avvertita anche in provincia di Cuneo : Scossa di terremoto di media entità, ma avvertita anche dalla popolazione, magnitudo 3.0, in provincia di Torino pochi minuti fa: il sisma, registrato alle ore 15.29 ha avuto come epicentro Lusernetta,...

Scossa di terremoto nelle Marche - epicentro in provincia di Macerata : I comuni più vicini all'epicentro sonoquelli di Muccia, Pievebovigliana, Fiordimonte, Serravalle diChienti e Monte Cavallo.

Scossa di terremoto nelle Marche - epicentro in provincia di Macerata : Scossa di terremoto nelle Marche, epicentro in provincia di Macerata I comuni più vicini all’epicentro sonoquelli di Muccia, Pievebovigliana, Fiordimonte, Serravalle diChienti e Monte Cavallo. Continua a leggere

Terremoto a Cosenza - Scossa di magnitudo 3.3 avvertita in tutta la provincia : Il fenomeno sismico con epicentro a circa 15 chilometri da Cosenza è stato avvertito distintamente dalla popolazione.Continua a leggere

Terremoto in provincia di Roma - Scossa tra Colleferro e Valmontone : Una scossa di Terremoto è stata avvertita intorno alle 13 di oggi nelle zone di Colleferro e Valmontone , nella Valle del Sacco: l'epicentro dell'evento sismico è stato localizzato dall'Ingv nel ...

Terremoto - Scossa in Sicilia : paura in provincia di Catania [MAPPE e DATI] : 1/6 ...

Scossa del 3.5 in provincia di Macerata : ANSA, - ROMA, 9 MAR - Un terremoto di magnitudo 3.5 è stato registrato alle 23.48 di ieri con epicentro a Muccia, in provincia di Macerata, ad una profondità di 10 km. Lo riporta l' Invg. La Scossa è ...

TERREMOTO NELLE MARCHE - Scossa M 2.9/ Scossa in provincia di Macerata : sisma anche a Catania (6 marzo) : TERREMOTO oggi, 6 marzo 2018: Scossa di magnitudo 2.9 in provincia di Macerata poco fa, Scossa anche a Catania a pochi chilometri dal comune di Bronte. (dati INGV in tempo reale)(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 22:58:00 GMT)