Scopri il tuo destino sommando la tua data di nascita

MacBook Pro : batteria da sostituire - Scopri se il tuo è idoneo : Apple conferma che un “numero limitato” di modelli di MacBook Pro da 13 pollici venduti tra ottobre 2016 e ottobre 2017 potrebbe avere batterie mal funzionanti. L’azienda ha attivato un programma di sostituzione delle batterie della variante MacBook Pro da 13 pollici senza Touch Bar. Problemi di batteria per MacBook Pro da 13 pollici Ancora problemi con le batterie per Apple, la società di Cupertino ne sta avendo diversi dallo ...

Il tuo smartphone Android ha il certificato Google? Due modi per Scoprirlo : Da un paio di giorni a questa parte uno dei temi più caldi quando si parla di smartphone Android è dato senza ombra di dubbio dal cosiddetto certificato Google. Attraverso un recente studio, infatti, è emerso che sono in commercio addirittura 24 mila device dotati dell'OS di Mountain View, a testimonianza del fatto che tantissimi produttori hanno deciso di scendere in campo in questa arena competitiva. A conti fatti, però, solo 16 mila tra ...