Scoperto a spacciare | arrestato un 27enne pusher dopo l' inseguimento a piedi

padovaoggi

: Palermo: La Polizia di Stato Arresta un giovane pusher scoperto a spacciare. Fondamentale l’ausilio della nuova ap… - GiornaleLORA : Palermo: La Polizia di Stato Arresta un giovane pusher scoperto a spacciare. Fondamentale l’ausilio della nuova ap… - christianPRFG : @gazzettaparma #Parma è quella città dove puoi guidare contromano, spacciare alla luce del sole, bere alcolici nei… -

(Di martedì 1 maggio 2018) Approfondimenti Cerca di fuggire in bici ai poliziotti: bloccato al volo, viene trovato in possesso di hashish 30 aprile 2018 Vede gli agenti e tenta la fuga ma la polizia riesce a bloccarlo in via ...