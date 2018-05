Scontri a Parigi durante corteo 1 maggio McDonald' s in fiamme e vetrine distrutte

Parigi - Scontri tra polizia e manifestantiFermati 200 black bloc per i disordini : Parigi , scontri tra polizia e manifestantiFermati 200 black bloc per i disordini Un’autoscuola e un fast-food sono stati danneggiati e saccheggiati Continua a leggere

Scontri e tensioni al corteo del Primo maggio a Parigi : fermati 200 black block : Le forze dell’ordine francesi hanno fermato 200 black block, che si sono resi protagonisti di Scontri e violenze a margine del corteo per la Festa del 1 maggio a Parigi . Lo ha riferito il prefetto della capitale, Michel Delpuech, in conferenza stampa, puntando il dito contro «incidenti di particolare violenza» provocati da «individui che erano anim...

PARIGI - Scontri DURANTE CORTEO 1 MAGGIO/ Incendiato un McDonald's : arresti anche ad Istanbul : PARIGI , SCONTRI DURANTE il CORTEO per 1 MAGGIO : Incendiato un McDonald's , distrutte decine di vetrine e fumogeni lanciati sui giornalisti, le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 19:40:00 GMT)

Festa del lavoro : ancora Scontri a corteo Parigi - polizia usa gas : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Parigi - Scontri durante corteo per 1 maggio/ Militanti anarchici e estrema sinistra : incendiato un McDonald's : Parigi, scontri durante il corteo per 1 maggio: incendiato un McDonald's, distrutte decine di vetrine e fumogeni lanciati sui giornalisti, le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 18:24:00 GMT)