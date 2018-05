“Sari in cammino” di Valeria Fraschetti : ecco perché l’India non è (ancora) un paese per donne : “l’India affascina e fa simpatia. E per questo ispira anche indulgenza. … L’unica certezza che esiste sull’India è che è tutto e il contrario di tutto”. Questa affermazione permea l’introduzione del volume di cui ci occupiamo oggi, “Sari in cammino“, un reportage edito da Castelvecchi Editore nel 2011, realizzato da Valeria Fraschetti, giornalista romana che per […]