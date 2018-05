Sardegna | frana sulla Statale 200 a Castersardo | strada bloccata

meteoweb.eu

: Castelsardo. Un masso frana a causa delle piogge: chiusa la Strada statale 200 L'annuncio del sindaco Cuccureddu - Sardegna_Live : Castelsardo. Un masso frana a causa delle piogge: chiusa la Strada statale 200 L'annuncio del sindaco Cuccureddu - sardiniatube : Frana a Castelsardo, strada bloccata - thenb08 : RT @Sardegna24ore: Frana sulla Statale 200 tra Castelsardo e Lu bagnu, strada bloccata -

(Di martedì 1 maggio 2018) Con le abbondanti piogge di oggi insono arrivate in alcune strade dell’isola anche frane e distacchi di massi. In particolare,200 fa Lu Bagnu e Castelsardo, poco prima di Punta Spinosa, si e’ verificata nel pomeriggio unache ha causato la chiusura temporanea della. “Si tratta di un’area – denuncia il sindaco di Castelsardo, Franco Cuccureddu – la cui pericolosita’ e’ stata piu’ volte segnalata da Comune e Genio civile ad Anas e Regione. Da ieri ho insediato il Coc della Protezione civile, e cosi’ Carabinieri, Cvsm, vigili urbani e rappresentanti ed incaricati del Comune sono intervenuti immediatamente per consentire il transito dei veicoli, sebbene a senso unico alternato. Ora con i tecnici di Anas e dei vigili del Fuoco si decidera’ se consentire o meno il transito stanotte, in ...