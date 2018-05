Sappiamo già come finisce Real Madrid-Bayern Monaco

Benevento-Udinese 3-3 - ce ne andiamo dalla Serie A ma Sappiamo già che vi mancheremo : Ora che il campionato – insieme a questa rubrica – volge al termine e il Benevento si appresta a lasciare la Serie A, una domanda si leva al cielo (tra sciarpette e striscioni giallorossi) dagli spalti dell’instancabile tifoseria del Vigorito: come farete, sostenitori delle altre squadre, senza di noi? Chi vi inchioderà a rocamboleschi cambi di risultato nel giro di pochi secondi? Chi vi farà provare sentimenti contrastanti tutti in ...

Roma - El Shaarawy : "Altra rimonta in Champions? Già Sappiamo come fare" : Inevitabile anche un commento sull'aggressione al tifoso del Liverpool Sean Cox: 'Quanto successo martedì è inaccettabile, sono cose fuori dal mondo. Sono contento di essere qui per dare un messaggio.

Dall'infarto al suicidio - la morte di Sana si tinge di giallo : cosa Sappiamo finora : Per le autorità pakistante c'è nessun colpevole per la morte di Sana Cheema, la 25enne bresciana (aveva ottenuto da poco la cittadinanza italiana) che, stando al racconto di diversi conoscenti,

Roma - Monchi : 'Schick ha la fiducia di tutti. Mercato? Sappiamo già cosa fare' : Il ds della Roma Monchi parla a Premium Sport prima della sfida con la Spal: 'Liverpool? Saranno due gare importanti, ma dobbiamo dimenticarle e stare attenti qui al campionato. Non possiamo dimenticare che il campionato è quello più ...

Epidemia di ulcera mangiacarne - l'allarme dei medici : "Non Sappiamo come si diffonde" : Una grave forma di ulcera "mangiacarne" si sta rapidamente diffondendo nello stato di Victoria, in Australia. In un articolo pubblicato sul Medical Journal of Australia (MJA) gli esperti hanno lanciato l'allarme: la...

Pane - biscotti - pizza : Sappiamo cosa mangiamo? : Q uesta volta, la saggezza dei nonni ha dovuto piegarsi alle evidenze meno rassicuranti della scienza empirica . Chi non ricorda, in fila per comperare il Pane, la signora un po' attempata raccomandarsi con il fornaio che le rosette o il quarto di casereccio fossero 'ben cotti' ? Colore dorato ...

Chi ha ucciso Alessandro Neri? Cosa Sappiamo del giallo di Pescara : Seduto, con le gambe in acqua e il busto adagiato sulla sponda del torrente, vestito e con il cappuccio della felpa sulla testa. È questa la scena che si sono trovati davanti ieri pomeriggio i primi ad intervenire a Fosso Vallelunga, periferia di Pescara, il luogo dove è stato trovato il corpo senza vita di Alessandro Neri, il 29enne scomparso lunedì scorso da casa. Da una prima ispezione sul corpo, è emerso ...

Chi ha ucciso Alessandro Neri? Cosa Sappiamo del giallo di Pescara : Seduto, con le gambe in acqua e il busto adagiato sulla sponda del torrente, vestito e con il cappuccio della felpa sulla testa. È questa la scena che si sono trovati davanti ieri pomeriggio i primi ...

Chi ha ucciso Alessandro Neri? Cosa Sappiamo del giallo di Pescara : Seduto, con le gambe in acqua e il busto adagiato sulla sponda del torrente, vestito e con il cappuccio della felpa sulla testa. È questa la scena che si sono trovati davanti ieri pomeriggio i primi ad intervenire a Fosso Vallelunga, periferia di Pescara, il luogo dove è stato trovato il corpo senza vita di Alessandro Neri, il 29enne scomparso lunedì scorso da casa. Da una prima ispezione sul corpo, è emerso ...