: Salvini: 'Si ragiona con M5S o al voto' - NotizieIN : Salvini: 'Si ragiona con M5S o al voto' - CybFeed : #News #Salvini: 'Si ragiona con M5S o al voto' - TelevideoRai101 : Salvini: 'Si ragiona con M5S o al voto' -

Quella del governo istituzionale è un' ipotesi che "non mi piace. E' uno stare tutti insieme per non fare nulla". Lo ha detto, leader della Lega, da Grumello del Monte nel Bergamasco. "Proverò fino all'ultimo, ma partendo dal centrodestra, la prima coalizione e ha vinto in Molise e Friuli-VG". Per guidare il prossimo governo "non dicoo nessuno. Dico che mi sento pronto con la squadra che abbiamo". "Non si tratta per il governo con il Pd -spiega- sicon i 5 Stelle o altrimenti c'é il.(Di martedì 1 maggio 2018)