Salvini prende lezioni di ruspa | ' Andiamo a governare'

Matteo Salvini si prende tutto : Berlusconi e Meloni d'accordo - su cosa mette le mani : Si prende tutto , Matteo Salvini . Il nuovo obiettivo del leader della Lega , dopo le politiche e le regionali in Molise, si chiama Trentino : la Lega è il primo partito al 27% e il nome su cui puntare ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Mattarella prende tempo - Salvini -Berlusconi è rottura (21 aprile 2018) : Ultime notizie di oggi , ultim'ora : Mattarella si prende due giorni, ma è rottura tra Salvini e Silvio Berlusconi per colpa di M5S. La trattativa tra Stato e Mafia ci fu. (21 aprile 2018) .(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 02:03:00 GMT)

Governo - Mattarella prende tempo - Salvini e Berlusconi sono a un passo dallo strappo : E se il leader leghista continua a dialogare per il Governo con Luigi Di Maio, Berlusconi chiude la porta ai Cinque stelle assicurando che "per nessun motivo al mondo" ci ripenserà, e propone di ...

Governo - Mattarella si prende due giorni di riflessione - Berlusconi : 'Meglio il Pd di M5s' - Salvini : 'Chi guarda a sinistra si chiama ... : E invece siamo alla paralisi e alle logiche della vecchia politica. Abbiamo visto 45 giorni di tatticismi esasperati, giochi di posizionamento e ripicche. L'esatto contrario di quello che serve all'...

Mattarella si prende due giorni. Berlusconi attacca il M5S : ?«Meglio il Pd». L’ira di Salvini : Pausa di riflessione per il Capo dello Stato dopo l'incontro con la presidente del Senato Casellati, che ha riferito gli esiti del mandato esplorativo. Il Cavaliere attacca M5S:?«Gente che non ha mai fatto nulla. Nella mia azienda pulirebbero i cessi». E aggiunge: «Su Pd la penso diversamente da Salvini e Meloni». Il leader della Lega: «Spero di essere oggetto dell’interesse del Colle»...

Salvini e Berlusconi - lite sulle alleanze : Casellati rinuncia - Mattarella prende tempo : Il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati ha riferito al Capo dello Stato dell'esito del secondo giro di consultazioni, come da mandato esplorativo del Quirinale. "Sono certa che il presidente ...

Consultazioni : pressato dalle scadenze internazionali - dopo il fallimento del piano Salvini -Di Maio - Mattarella prenderà la sua iniziativa : pre-incarico o esploratore : C'è, al tempo stesso, la constatazione di un fallimento (con annesse responsabilità), e una sfida, nelle parole che Sergio Mattarella pronuncia al termine del secondo giro di Consultazioni . La constatazione dei "mancati progressi" dei partiti che, a quaranta giorni dal voto, si sono mostrati incapaci non solo di dar vita a un governo, ma anche di innescare un minimo di trattativa consapevole, in grado di ricondurre veti, calcoli e ...

I vincenti non convincono Mattarella. Che si prende altro tempo e mette alle strette Di Maio e Salvini : Dal Quirinale arriva un'altra fumata nera. Sperava, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella , che una settimana bastasse a convincere le forse politiche a trovare una soluzione e far nascere ...

Berlusconi al Quirinale introduce Salvini - fa la conta e si prende l'ultima parola : Roma, 12 aprile 2018 Berlusconi introduce Salvini fa la conta e si prende l ultima parola Ri prende nel pomeriggio il secondo giro di consultazioni per il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,...

Il Cav. si prende la scena al Quirinale - ma la regia è di Salvini e Di Maio : Roma. "Che cos'è il genio?", si chiedeva il Perozzi del film Amici miei. "Il genio è fantasia, intuizione, decisione e velocità d'esecuzione". E allora poiché Silvio Berlusconi non era rimasto troppo ...

Salvini si prende il Centrodestra e saluta Di Maio Video : 4 La tentazione di tornare alle urne cresce in #Matteo Salvini giorno dopo giorno. A dispetto del secondo giro di walzer delle consultazioni al Colle, il nuovo leader del # Centrodestra ha capito di ritrovarsi tra le mani un’occasione d’oro. L’ascesa inarrestabile nei sondaggi e l’incoronazione di Silvio Berlusconi storicamente restio a lasciare spazio ad altri, lo hanno convinto a fare la voce grossa per indirizzare a suo ...

Matteo Salvini - il retroscena sulle consultazioni da Mattarella : 'Prende tempo per far fuori Berlusconi' : Prendere tempo, per il momento. La 'pausa di riflessione' concessa da Sergio Mattarella ai leader ha trovato tutti d'accordo. Secondo un retroscena della Stampa , Luigi Di Maio e Silvio Berlusconi ...