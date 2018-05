Salvini | «Mai con il Pd I Cinque Stelle  con noi o subito elezioni» - Video

Matteo Salvini : "Mai al governo col PD. O M5S o si torna al voto" : Matteo Salvini non è intenzionato a scendere a patti col Partito Democratico. È stato lo stesso leader della Lega, dopo le indiscrezioni a proposito di presunti contatti con Matteo Renzi, a ribadirlo questa sera al suo arrivo Grumello del Monte per la festa della Lega:Prima delle elezioni ho detto "mandiamo a casa la sinistra e il Pd", mai andrò al governo con la sinistra e il PD [...] Il PD in questo momento è affascinante, è come un ...

Salvini BOCCIA DI MAIO : "CHIEDERO' PREINCARICO DI GOVERNO"/ "No esecutivo istituzionale e Pd - con M5s o voto" : SALVINI BOCCIA Di MAIO : "Chiederò PREINCARICO di Governo". Il leader della Lega chiude al Pd e avanza ipotesi di un esecutivo di minoranza: "O dialogo con M5s o voto"(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 22:59:00 GMT)

Renzi divide il Pd e boccia Di Maio/ ‘Misteriosi’ sms con Salvini : sogno di una ‘nuova’ riforma costituzionale : Di Maio , "Elezioni a giugno": il Quirinale lo boccia , Salvini sale nelle ipotesi di Governo. Le ultime notizie, con Renzi che ha spaccato il Pd: Lega per governo breve col Pd? "Si può fare"(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 20:08:00 GMT)

Di Maio - appello a Salvini : “Elezioni subito”/ Dubbi della Lega e scelte di Mattarella : chi guadagna al voto? : Di Maio , " Salvini rifiuta il cambiamento, ora elezioni a giugno": Quirinale irritato con il M5s, tutti gli scenari e le ipotesi di Mattarella per la formazione di un esecutivo(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 19:10:00 GMT)

GOVERNO - DI MAIO “ Salvini RIFIUTA CAMBIAMENTO - ORA ELEZIONI”/ Colle irritato con M5s - le ipotesi di Mattarella : Di MAIO , "Salvini RIFIUTA il CAMBIAMENTO , ora elezioni a giugno": Quirinale irritato con il M5s, tutti gli scenari e le ipotesi di Mattarella per la formazione di un esecutivo(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 17:50:00 GMT)

Di Maio a Salvini : "Chiediamo il voto a giugno"Berlusconi : Cinquestelle inadatti a governare : Per il candidato premier pentastellato è "vergognosa la maniera in cui tutti i partiti stanno pensando al proprio orticello e allepoltrone". Berlusconi: "La vera clamorosa sconfitta, inquesta tornata elettorale, è quella del Movimento Cinque Stelle"

La Lega dice no a Di Maio. Salvini si gode il voto friulano e non pensa a un ritorno al voto : Matteo Salvini non replica alla richiesta di Luigi Di Maio di salire insieme al Quirinale per chiedere il ritorno immediato al voto. Il "ballottaggio" proposto dai grillini al momento non alletta il capo della Lega, che anzi rilancia l'offerta di dialogo per formare un governo che includa Movimento 5 Stelle e centrodestra.Dalla spiaggia nella quale sta trascorrendo un giorno di riposo, Salvini si è goduto il trionfo di Massimiliano ...