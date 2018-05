Salvini | ' Governo con M5s oppure al voto'

Salvini : “Proverò fino all’ultimo a cercare i numeri per il governo. Con i Cinque Stelle o si rivota” : «Proverò a cercare in parlamento quella forza per fare le cose che ci chiedono gli italiani. Ci proverò fino all’ultimo, ma partendo dal centrodestra che è la prima coalizione e ha vinto in Molise e Friuli». Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, arrivando a una festa del partito. Chiederà un pre-incarico per fare un governo? «Perch...

Governo - Salvini : “Chiedo ai 5 Stelle di tornare a ragionare insieme. Io pronto a un preincarico” : Il leader della coalizione di centrodestra rilancia il dialogo con il Movimento 5 Stelle e si dice pronto a un preincarico per provare a formare un Governo.Continua a leggere

Governo - Salvini 'Un esecutivo istituzionale non mi piace. Chiederò un preincarico' : GRUMELLO DEL MONTE , BERGAMO, - Un Governo di tipo 'istituzionale' non piace a Matteo Salvini. Il leader della Lega lo ha detto questa sera, attorniato dai cronisti, arrivando a Grumello del Monte, ...

GOVERNO - DI MAIO "Salvini RIFIUTA CAMBIAMENTO - ORA ELEZIONI"/ Colle irritato con M5s - le ipotesi di Mattarella : Di MAIO, 'Salvini RIFIUTA il CAMBIAMENTO, ora elezioni a giugno': Quirinale irritato con il M5s, tutti gli scenari e le ipotesi di Mattarella.

Il presidente Mattarella furioso - la voce : 'Sul governo decide venerdì'. Nessun incarico a Matteo Salvini : Non ha Nessuna intenzione di affidare un incarico a Matteo Salvini come gli chiede Silvio Berlusconi . No, Sergio Mattarella ha escluso l'ipotesi di un incarico al buio in passato e non cambia idea ...

Di Maio a Salvini “cambiamo tutto - subito al voto”/ M5s “governo ko : partiti preferiscono Berlusconi e Renzi” : Di Maio, "Elezioni a giugno": il Quirinale lo boccia, Salvini sale nelle ipotesi di Governo. Le ultime notizie, con Renzi che ha spaccato il Pd: "ci vuole ora un Congresso"(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 14:12:00 GMT)

DI MAIO "ELEZIONI A GIUGNO" - LO STOP DEL QUIRINALE/ Governo - 'sale' Salvini : Renzi fa 'scoppiare' il Pd : Di MAIO, 'Elezioni a giugno': il QUIRINALE lo boccia, Salvini sale nelle ipotesi di Governo. Le ultime notizie, con Renzi che ha spaccato il Pd.

