Salvini | «Chiederò il preincarico No a governo con Pd | M5S o voto»

Salvini passa all'attacco : ?"Chiederò il preincarico" : Un governo di tipo "istituzionale" non piace a Matteo Salvini. Il leader della Lega lo ha detto questa sera, attorniato dai cronisti, arrivando a Grumello del Monte, nel Bergamasco, dove è intervenuto alla festa della Lega. Salvini ha anche detto che cercherà "fino all'ultimo" di dare un governo all'Italia, "ma partendo dal centrodestra, che è la prima coalizione che ha vinto le elezioni" politiche, e che ha vinto anche alle recenti regionali ...

Salvini : "Chiederò un incontro a Di Maio prima di risalire al Colle" : Matteo Salvini spinge per le trattative e torna a chiedere alle altre forze politiche di abbassare le armi e togliere i veti per raggiungere un accordo che permetta di dare al Paese un governo stabile."Se tutti continuano a dire no, no, no... e a mettere veti, a dire quello non mi piace, quello mi sta antipatico, non se ne esce", ha ribadito il segretario del Carroccio, intervistato da Ester Lorido ad Agorà, su Rai3. "Io sarei orgoglioso di fare ...

Matteo Salvini : "A Luigi Di Maio chiederò un incontro prima delle consultazioni" : "A Di Maio chiederò un incontro prima del secondo giro di consultazioni sulla disponibilità a venirsi incontro. Al di là dei veti, chiederemo: 'facciamo qualcosa o no?' Se la risposta è no si torna al voto". A dirlo è Matteo Salvini, segretario della Lega.Salvini, in Friuli Venezia Giulia per la campagna elettorale in vista delle regionali, risponde a chi osservava che il veto più grande del M5S è ...

