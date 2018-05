Salvini chiama Mattarella : "Preincarico a me? Perché no?" | "Ci proverò fino all'ultimo" : "proverò a cercare in parlamento quella forza per fare le cose che ci chiedono gli italiani. Ci proverò fino all'ultimo". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, specificando che il tentativo sarà "partendo dal centrodestra, che è la prima coalizione e ha vinto in Molise e Friuli".

Salvini 'chiama' Di Maio : 'Mettiamoci al tavolo per un accordo' : Matteo Salvini "chiama" il leader politico del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, per cercare un accordo. "Lo dico da leader del centrodestra, mettiamoci al tavolo - ha detto da Trieste dove si trova ...

Chiamateci pure Salvini boys : «Credi che tra i tuoi compagni d’avventura stia nascendo il prossimo, o magari la prossima, Salvini?». Laura guarda dritto dentro la telecamera, una delle prime della sua carriera politica, e sorride aperta: «Perché no?», dice senza imbarazzi. Poi, quasi a voler ammorbidire l’ambizione lasciata trapelare senza troppi filtri, ritratta: «Oggi lavoria...

Governo - Mattarella : due giorni di riflessione | Berlusconi : “Mai con i Cinquestelle” | Salvini : chi guarda a sinistra si chiama fuori : Governo, Mattarella: due giorni di riflessione | Berlusconi: “Mai con i Cinquestelle” | Salvini: chi guarda a sinistra si chiama fuori Ancora niente di fatto a 50 giorni dalle elezioni. Esaurito il mandato esplorativo della presidente del Senato Casellati: “Ho dato spunti a Mattarella, deciderà lui”. Il dibattito sempre più acceso nel centrodestra con il […]

Governo - Mattarella : due giorni di riflessione | Berlusconi : "Mai con i Cinquestelle" | Salvini : chi guarda a sinistra si chiama fuori : Ancora niente di fatto a 50 giorni dalle elezioni. Esaurito il mandato esplorativo della presidente del Senato Casellati: "Ho dato spunti a Mattarella, deciderà lui". Il dibattito sempre più acceso nel centrodestra con il leader leghista che ribadisce: "Voglio fare il Governo con M5s".

BERLUSCONI “M5S A PULIRE I CESSI DI MEDIASET”/ Salvini “FI governo col Pd? Sono fuori” - e chiama Di Maio.. : governo, Casellati da Mattarella: BERLUSCONI chiude ogni accordo, "mi Sono rotto del M5s, che vadano a PULIRE i CESSI". Accordo Di Maio-Salvini senza FI più vicino? incarico a Fico col Pd?(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 17:07:00 GMT)

Governo - Salvini : chi guarda a sinistra si chiama fuori da coalizione : "Io voglio formare un Governo che rappresenti il voto degli italiani e lo voglio fare partendo da una coalizione che ritenevo e ritengo compatta. Se qualcuno se ne tira fuori insultando e guardando a ...

Governo - Mattarella si prende due giorni di riflessione - Berlusconi : 'Meglio il Pd di M5s' - Salvini : 'Chi guarda a sinistra si chiama ... : E invece siamo alla paralisi e alle logiche della vecchia politica. Abbiamo visto 45 giorni di tatticismi esasperati, giochi di posizionamento e ripicche. L'esatto contrario di quello che serve all'...

Governo - Mattarella : due giorni di riflessione | Berlusconi : su Pd ho idee diverse dalla Lega Salvini : chi guarda a sinistra si chiama fuori : Governo, Mattarella: due giorni di riflessione | Berlusconi: su Pd ho idee diverse dalla Lega Salvini: chi guarda a sinistra si chiama fuori Ancora niente di fatto sul Governo a 50 giorni dalle elezioni. Esaurito il mandato esplorativo della presidente del Senato Casellati si risolve in un nulla di fatto: “Ho dato spunti a Mattarella, […]

Salvini non molla e chiama Casellati : ho sentito Di Maio - sta riflettendo : Roma, 20 apr. , askanews, 'Ciao Elisabetta devi andare al Quirinale? Io ho sondato Di Maio ma qua Mi ha detto: 'Sto ragionando'. Fai tu, fammi sapere '. Lo ha affermato Matteo Salvini, in una ...

Salvini chiama Casellati : ho sentito Di Maio - sta riflettendo : Roma, 20 apr. , askanews, - "Ciao Elisabetta devi andare al Quirinale? Io ho sondato Di Maio ma qua ... Mi ha detto: 'Sto ragionando'. Fai tu, fammi sapere...". Lo ha affermato Matteo Salvini, in una ...

B. chiama a raccolta la sua ciurma e pensa al ‘metodo Montecarlo’ per Salvini : Ormai siamo talmente abituati all’indecenza da non farci più caso. Lo dico prendendo spunto da un fatto recentissimo che – a quanto pare – non ha suscitato particolari moti di indignazione e relative levate di scudi: l’evidente irritazione di Silvio Berlusconi verso un Matteo Salvini che gioca sempre più in proprio (sgomitando per conquistare la pole position in questa destra babelica e sgangherata) ha già fatto scattare collaudate ...

Salvini : no a governo di tutti - esecutivo o votoCasellati : se il Colle chiama difficile dire no : Il leader della Lega boccia il "governone" alla Monti "come sognano qualcuno in Forza Italia e Pd". La seconda carica dello Stato non si spaventa davanti a un eventuale mandato esplorativo che Mattarella potrebbe conferirle.

Salvini : no a governo di tutti - esecutivo o votoCasellati : se il Colle chiama difficile dire no : Salvini: no a governo di tutti, esecutivo o votoCasellati: se il Colle chiama difficile dire no Il leader della Lega boccia il “governone” alla Monti “come sognano qualcuno in Forza Italia e Pd”. La seconda carica dello Stato non si spaventa davanti a un eventuale mandato esplorativo che Mattarella potrebbe conferirle. Continua a leggere