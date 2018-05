Salvini accetta la sfida “Lavoro per un governo ma elezioni più vicine” 

Salvini : 'Italiani meritano rispetto - inaccettabile Pd al governo' : Ci vuole "rispetto" per gli italiani e dunque non è accettabile un governo con dentro il Pd. Lo scrive il leader della Lega, Matteo Salvini, su Twitter. "Noi i programmi non li cambiamo in corsa: ...

Luigi Di Maio - la mossa estrema per convincere Matteo Salvini : 'Se la Lega accetta...' - un terremoto : Una corsa contro il tempo, Luigi Di Maio ha poche ore per convincere Matteo Salvini a dire sì, mollare Silvio Berlusconi e accettare di formare un governo M5s-Lega . Per questo il leader grillino ha ...

Salvini : premier diverso da me o Di Maio? Sì se accetta programma : Roma, 17 apr. , askanews, Per superare lo stallo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, si potrebbe arrivare ad un terzo nome per guidare il governo? 'Se ci fosse qualcuno in gamba, che sottoscrive un ...

[Il retroscena] La trappola per incastrare Salvini : accettare l'incarico di premier al buio : C'eravamo tanto amati, già. Ma poi le cose cambiano e oggi Giorgia Meloni e Matteo Salvini non vanno più molto d'accordo. Soltanto un anno fa erano "una cosa sola", al punto che lavoravano al progetto ...

Meloni : ringrazio Salvini per aver accettato proposta Fratelli d’Italia : Roma – Meloni: spetta a centrodestra incarico di formare governo Roma – Di seguito le dichiarazioni di Giorgia Meloni, presidente di FdI “ringrazio Salvini per aver accettato la proposta di Fratelli d’Italia. Presentarsi insieme agli alleati alle prossime consultazioni con il Presidente Mattarella. La coalizione di centrodestra ha vinto le elezioni. Dunque se si intende rispettare la volontà popolare spetta al ...

Salvini agli alleati : insieme al Colle. Berlusconi e Meloni accettano l'invito : Matteo Salvini propone agli alleati del centrodestra di andare tutti insieme al Quirinale per il nuvo giro di consultazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Silvio Berlusconi e...

Silvio Berlusconi - la telefonata tesissima con Matteo Salvini : cosa non è disposto ad accettare : Le telefonate tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini sono diventate sempre più tese negli ultimi giorni, ma mano che la pressione del Movimento Cinque Stelle è aumentata sul segretario della Lega. In ...

Lega-M5S - il nodo premiership : Salvini apre ma Di Maio non accetta 'terzi nomi' : Il dovere e la voglia sono i sentiment che si ricavano in questi giorni dalle parole di Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il dovere è del leader leghista che per tenersi stretto il ruolo di capo della ...

Salvini contro l’arresto di Puigdemont : “è inaccettabile” : L’arresto di Carles Puigdemont ha scatenato una vera e propria rivolta a Barcellona con tantissime persone scese in piazza. Ci sono stati momenti

Matteo Salvini e il dubbio su Paolo Romani - da Forza Italia avvertono : 'O accetta o si rompe il centrodestra' : Vuoi vedere che Luigi Di Maio riuscirà nel suo intento? La candidatura di Paolo Romani alla presidenza del Senato, vista come fumo negli occhi dal candidato premier del Movimento 5 Stelle , rischia di ...