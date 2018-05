Salvini a lezione di ruspa per il 1 maggio e scrive sui social | Faccio bene?

Pd - Martina : nessuna lezione da Salvini : 12.04 " Salvini dovrebbe solo tacere perché è colpa loro se siamo arrivati fino a qui dopo 50 giorni di tira e molla, di caos e di scontri. Lezioni da Salvini non ne prendiamo perché per altri due mesi ha raccontato agli italiani solo bufale". Così il reggente del Pd, Martina . Prosegue il dibattito interno al Pd.Per il deputato Anzaldo, il dialogo con il M5s è finito:"Di Maio sta continuando a trattare con Salvini ". Impossibile un governo ...

Salvini - nessuna lezione da Macron-Merkel : ANSA, - ROMA, 31 MAR - "Con noi al governo l'Italia rialzerà la testa in Europa, da Macron e Merkel non abbiamo lezioni da prendere, e i nostri confini ce li controlleremo da soli!". Lo scrive Matteo ...

Russia : Salvini - spero in rielezione Putin : Rosarno (Rc), 17 mar. (AdnKronos) – “spero che i russi democraticamente rieleggano uno degli uomini politici più in gamba che ci sia in questo momento in circolazione, spero che tutti rispettino questo voto”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, in una manifestazione a Rosarno. L'articolo Russia: Salvini, spero in rielezione Putin sembra essere il primo su CalcioWeb.