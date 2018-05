Salone del mobile | esempio virtuoso per un’Italia che deve osare

Salone del libro Ginevra : circa 87'000 visitatori : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Torino. Salone del Libro 10-14 maggio : Sono davvero tantissimi gli editori che vogliono partecipare all’edizione 31 del Salone del Libro di Torino (10-14 maggio). Possibile anche un

Milano. Centinaia di agenti attivi durante il Salone del Mobile : Un’attività intensa con 800 agenti di Polizia Locale a presidiare strade, parchi e mezzi pubblici e una task force più

Salone di Pechino - Primo teaser della nuova BMW iX3 : La BMW ha diffuso il Primo teaser della BMW iX3 che debutterà al Salone di Pechino. Si tratta di una concept elettrica che dovrebbe derivare dalla nuova X3, anticipando così un modello chiave per il futuro di questo segmento. Il debutto della versione di serie è previsto per il 2020, come confermato recentemente da Harald Krüger.Cambia il doppio rene. Il filmato mette in evidenza un elemento molto importante: viene mostrata la mascherina ...

Milano Design Week 2018 - Gallery : le auto al FuoriSalone del Mobile di Milano : Dal Salone del Mobile e relativo Fuorisalone 2018, una selezione di immagini per le auto e quanto legato al mondo dei motori presente a Milano.

Salone del Mobile da record - 434 mila visitatori : ... che testimoniano quanto il Salone rappresenti uno dei motori dell'economia italiana, grazie al fertile rapporto tra impresa, città e territorio che riesce a creare ogni anno. Un'edizione, la 57a, in ...

Salone del Mobile 2018 : i numeri della 57esima edizione : ...orgogliosi del successo della manifestazione e della qualità degli operatori venuti a questa edizione che ci hanno confermato che il Salone del Mobile è il punto di riferimento di tutto il mondo. Un ...

Salone del mobile : ecco le sfide per il made in Italy dopo il successo record : Occorre iniziare a provare a condurre una riflessione sul design italiano, sulla sua industria e sulla sua capacità di intercettare le correnti di aria mentale che arrivano dal Nuovo Mondo. Non un Nuovo Mondo geografico. Ma un Nuovo Mondo fatto di Nuovi Oggetti, di Nuovi Utilizzi e di Nuove funzionalità...

Salone del Mobile - è record : oltre 430mila presenze. Claudio Luti : "Hanno vinto qualità e creatività" : Come speravo, essendo riconosciuti come manifestazione centrale nel mondo, chi vuole vedere la visione del futuro del design deve prendere l'aereo e venire a Milano. Tutti vogliono esserci, non ...

Salone del Mobile.Milano Award 2018 : i vincitori : CC-Tapis , Mabgis e Sanwa sono i tre vincitori, a pari merito, del Salone del Mobile.Milano Award , un premio dedicato a quanto di meglio il mondo dell'arredo e del design ha presentato in questa ...

Oltre 700mila visitatori al Salone del Mobile : ... uno sterminato pubblico di Oltre 400.000 persone , sessantamila più dello scorso anno, in prevalenza operatori da 125 Paesi, il mondo dell'industria e quello della politica a confronto diretto e a ...

Salone del mobile 2018 - record di presenze. “Ma per chi deve lavorare è un caos - troppa gente - non riesci a vedere niente” : Delirante, allucinante, pazzesco. Il mostruoso traffico di persone e mezzi nel capoluogo lombardo durante le giornate del Salone del mobile 2018 e del FuoriSalone è sotto gli occhi di tutti. “C’è troppa gente, un’invasione di cinesi che senza il minimo rispetto fotografano di tutto per copiare, una marea di studenti, e ancora mamme con passeggini. Impossibile per un professionista visitare il Design Week in tranquillità e senza arrabbiarsi”, ...

Salone del mobile 2018 - il meglio e il peggio di questa edizione : E anche questa Design Week si è conclusa: niente più cose strane in giro per la città né gente che fotografa anche il marciapiede su cui sta camminando. Il traffico tornerà alla normalità, le metro saranno un po’ meno affollate e del FuoriSalone resteranno solo gli scatti pubblicati sui social. È arrivato quindi il momento di tirare le somme e ripercorrere tutto il meglio e il peggio visti in questi giorni. Il meglio. La parodia di Ikea al ...