Salisburgo-Marsiglia | come vederla in tv? Programma e orario della semifinale di ritorno

Europa League in tv : su che canale vedere i ritorni di Atletico Madrid-Arsenal e Salisburgo-Marsiglia : Siamo giunti al momento chiave nel cammino verso la finale di Lione: giovedì 3 maggio alle ore 21.05 si svolgeranno le semifinali di ritorno dell’Europa League con Atletico Madrid-Arsenal e Salisburgo-Marsiglia. Nella prima sfida i Colchoneros partiranno con il vantaggio dell’1-1 dell’andata, in cui sono riusciti a raggiungere i Gunners nonostante l’inferiorità numerica. L’Atletico potrà sfruttare anche il fattore campo in questa partita per ...

Arsenal-Atletico Madrid 1-1 : Griezmann risponde a Lacazette. Marsiglia-Salisburgo 2-0 : gol di Thauvin e N'Jie : All'Emirates, l'Arsenal riesce a far crollare il muro dell'Atletico Madrid in 10 , espulso Vrsaljko, dal 10'. I Gunners passano in vantaggio al 16' della ripresa con Lacazette, ma i Colchoneros hanno ...

Europa League - Griezmann beffa l'Arsenal. Il Marsiglia ipoteca la finale : 2-0 al Salisburgo : TORINO - Nella gara d'andata delle semifinali di Europa League l' Atletico Madrid strappa un pareggio pesantissimo 1-1 all'Emirates giocando 80 minuti in inferiorità numerica. I gunners partono con il ...

Video Highlights Marsiglia-Salisburgo 2-0 : Tabellino Europa League 26-04-2018 : Risultato Finale Marsiglia-Salisburgo 2-0: Cronaca e Video Highlights Partita Semifinale d’Andata Europa League 26 Aprile 2018 Il Marsiglia proviene da una convincente vittoria per 5-1 contro il Lilla, mentre il Salisburgo da una vittoria per 3-1- contro l’Altach. E’ una squadra in forma quella di Rudi Garcia, con Payet e Thauvin i le due stelle del gruppo. Sarebbe un sogno quello di arrivare ad una finale europea dopo ...

Marsiglia-Salisburgo 2-0 - semifinale Europa League 2018 : al Velodrome decidono le reti di Thauvin e Njie : Nella bolgia del Velodrome il Marsiglia batte 2-0 il Salisburgo nell’andata della semifinale di Europa League 2018. L’OM, trascinato dal pubblico di casa, si è imposto grazie alle reti di Thauvin e Njie e andrà in Austria con un importante vantaggio per cercare di conquistare la finale di Lione. Inizio equilibrato, con le due squadre che tengono palla a centrocampo. Dopo una decina di minuti però il Marsiglia accelera il ritmo e passa in ...

Marsiglia-Salisburgo 2-0 : cronaca diretta e risultato in tempo reale : La cronaca minuto per minuto QUI MARSIGLIA Rudi Garcia ritrova Sarr ma perde Sakai per un infortunio che lo terrà fuori per tutto il finale di stagione. Il tecnico confermerà il 4-2-3-1 con Pelè tra ...

