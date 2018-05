Salini Impregilo punta a Wall Street Cessione in Usa per crescere ancora

Salini Impregilo cede parte Lane in Usa : ANSA, - MILANO, 30 APR - Salini Impregilo sta valutando la cessione dell'unità 'plants & paving' della statunitense Lane e ha già affidato un mandato come advisor a Goldman Sachs. Lo afferma in ...

Salini Impregilo valuta alternative strategiche per divisione statunitense Plants & Paving di Lane : Teleborsa, - Salini Impregilo balza a Piazza Affari , mostrando un guadagno del 6,17% Il titolo del general contractor mostra un guadagno del 4,83%. Il gruppo, consolidando la propria strategia di ...

Salini Impregilo - joint venture in short list per contratto in Australia : Teleborsa, - Una joint venture guidata da Salini Impregilo è entrata nella short list per l'aggiudicazione di un progetto idroelettrico in Australia , del valore totale stimato tra i 3,8 e i 4,5 ...

Al centro degli acquisti Salini Impregilo : Brillante rialzo per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,75%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE ...

Salini Impregilo si aggiudica contratto per l'Interstate 85 in South Carolina : Teleborsa, - Il Gruppo Salini Impregilo , attraverso la controllata The Lane Construction Corporation , si aggiudica un contratto del valore di 181 milioni di dollari per la progettazione e ...

Salini Impregilo - contratto da 203 milioni per metro Parigi : Roma, 19 mar. , askanews, Salini Impregilo si aggiudica un contratto da 203 milioni di euro per l'estensione di una linea della metropolitana di Parigi fino all'aeroporto di Orly, situato a sud della ...

A Salini Impregilo contratto per estensione metropolitana Parigi : Teleborsa, - Salini Impregilo si aggiudica un contratto da 203 milioni di euro per l'estensione di una linea della metropolitana di Parigi fino all'aeroporto di Orly , situato a sud della città. Il ...

Salini Impregilo vola in Borsa grazie al bilancio : TeleBorsa, - Pioggia di acquisti su Salini Impregilo , che sta volando a Piazza Affari con un rialzo del 10% a 2,574 euro e boom di volumi. Ad ora sono passati di mano oltre 6,7 milioni di pezzi a ...

Salini Impregilo +8% a Piazza Affari. Ecco perchè - : Tra il 2018 e il 2022 saranno spesi nel mondo 14,2 trilioni, ovvero miliardi di miliardi, di dollari. La maggior parte dei quali nei Paesi emergenti, anche se gli Stati Uniti manterranno la ...

Piazza Affari : accelera Salini Impregilo : Prepotente rialzo per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse , che mostra una salita bruciante del 7,94% sui valori precedenti. L'andamento di Salini Impregilo nella ...

Salini Impregilo utile cresce - ok ricavi : ANSA, - MILANO, 15 MAR - L'anno scorso Salini Impregilo ha registrato un utile adjusted di 117 milioni, in aumento del 70% rispetto al 2016, con ricavi a 6,5 miliardi , +5,8%, . I nuovi ordini sono ...

Salini Impregilo : ricavi +5 - 8% nel 2017 - pfn negativa per 646 milioni : Teleborsa, - Salini Impregilo ha archiviato l'esercizio 2017 con ricavi che si attestano a circa 6,5 miliardi con una crescita del 5,8% rispetto al periodo precedente. L'Ebitda è pari a 584,3 milioni ...