Il procuratore speciale Mueller ha una lunga lista di domande da rivolgere al presidente Trump nell'ambito del Russiagate,ovvero sulle ingerenze di Mosca nelle elezioni presidenziali del 2016. In esclusiva il New York Times pubblica lelenco,almeno "quattro dozzine di domande". I punti interrogativi spaziano dai post Twitter di Trump ai suoi rapporti con la famiglia e i più fidati collaboratori.Al centro dei quesiti il licenziamento del direttore Fbi,James Comey e del primo consigliere per la sicurezza nazionale, Michael Flynn,(Di martedì 1 maggio 2018)

