Russiagate | Nyt | ostruzione giustizia fra domande Mueller a Trump

Russiagate - NYT : le domande di Mueller : 5.02 Il procuratore speciale Mueller ha una lunga lista di domande da rivolgere al presidente Trump nell'ambito del Russiagate,ovvero sulle ingerenze di Mosca nelle elezioni presidenziali del 2016. In esclusiva il New York Times pubblica lelenco,almeno "quattro dozzine di domande". I punti interrogativi spaziano dai post Twitter di Trump ai suoi rapporti con la famiglia e i più fidati collaboratori.Al centro dei quesiti il licenziamento del ...

I Pulitzer 2018 sfidano Trump - Wp e Nyt vincono con il Russiagate - : Tra i vincitori del prestigioso premio giornalistico americano ci sono anche il New York Times e il New Yorker grazie agli scoop sul caso Harvey Weinstein. Assegnati premi in una ventina di categorie. ...

Pulitzer - premio a New Yorker e Nytimes per scoop sul caso Weinstein. Vince anche il Washington Post per il Russiagate : New Yorker, New York Times e Washington Post ancora una volta nell’Olimpo del giornalismo. Le due testate newyorkesi hanno vinto il premio Pulitzer nella categoria “servizio pubblico” grazie agli scoop sul caso Harvey Weinstein. Al Nytimes anche il premio per la politica interna, conquistato insieme al Washington Post, per le inchieste sul Russiagate. I vincitori del più prestigioso premio giornalistico del mondo sono stati ...

Russiagate : Nyt - Trump voleva licenziare Mueller a dicembre : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Russiagate.NYT - Trump vuole nuovo legale : 00.30 Trump sta discutendo con un noto avvocato di Washington che ha difeso Bill Clinton nel processo di 'impeachment' per aggiungerlo al team legale della Casa Bianca nella gestione dei rapporti con il procuratore speciale del Russiagate, Robert Mueller. Lo scrive il NYT, secondo cui il legale, Emmet T. Flood, ha incontrato nei giorni scorsi il presidente nello Studio Ovale per discutetere questa possibilità. L'apertura a Flood, secondo ...